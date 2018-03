Neues Volksblatt: "Geglückt" von Herbert SCHICHO

Ausgabe vom 31. Oktober 2013

Linz (OTS) - Operation ist geglückt, Patient ist wohlauf: Die Spitalsreform in Oberösterreich wurde nun bereits zum zweiten Mal positiv evaluiert. Zur Erinnerung: Jahrelang stiegen die Kosten für den Spitalsbereich, die Gemeinden stöhnten unter Sprengelbeiträgen, die bis zu zehn Prozent pro Jahr angehoben wurden. Die Oberösterreicher lagen öfter und länger im Spital als die Menschen in anderen Bundesländern. Deshalb wurde die Reform begonnen und die ersten Früchte können nun geerntet werden - die Gemeinden werden zum dritten Mal in Folge eine deutliche Entlastung ihrer Budgets spüren, die Patienten sind weniger häufig im Spital, viele Eingriffe werden an einem Tag vollzogen, so dass der Patient am Abend schon wieder nach Hause darf. Die Quadratur des Kreises ist geglückt:

Spitalsbetten können abgebaut werden und trotzdem sinkt die Bettenauslastung. Das spart Geld und erhöht die Zufriedenheit der Patienten, denn am besten schläft es sich noch immer im eigenen Bett.

Aber die Geister, die manche riefen, wird man nur sehr langsam los:

Im Innviertel wurde massiv gegen diese Reform mobilisiert, dort ist man jetzt unzufriedener als in den anderen Regionen, wenn man ins Spital muss.

Hätte Oberösterreich diese Hausaufgaben nicht vor ein paar Jahren begonnen, wären in ein paar Jahren drastische Einschnitte nötig - und eine Notoperation ist immer gefährlicher als ein geplanter Eingriff.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

Tel.: 0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at