Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 31. Oktober 2013. Von MARIO ZENHÄUSERN. "Bayerische Unverfrorenheit"

Innsbruck (OTS) - Untertitel: Während in Berlin CDU/CSU und SPD an einer "Ausländer-Maut" auf deutschen Autobahnen basteln, fordert Bayerns Innenminister Joachim Herrmann freie Fahrt für seine Landsleute auf der Autobahn bei Kufstein.

Die geplante Aufhebung der Sonderregelung für Kufstein, was die Kontrolle der österreichweit gültigen Vignettenpflicht betrifft, sorgt auch in Bayern für heftige Reaktionen. In einem Brief an das österreichische Verkehrsministerium protestiert Innenminister Joachim Herrmann (CSU) offiziell gegen die Maßnahme und fordert deren Verschiebung.

Nun ist es legitim und auch nachvollziehbar, dass sich ein Politiker auf die Seite der Menschen stellt und gegen die unpopuläre Pickerl-Kontrolle zu Felde zieht. Es gibt bekanntlich eine ganze Menge von Argumenten gegen die Aufhebung der Kufsteiner Ausnahmeregelung im Besonderen und gegen das österreichische Mautsystem im Allgemeinen. Aber, und das ist ebenfalls eine Tatsache, es gibt natürlich auch Argumente, die der Gegenseite in die Hände spielen. Das Abwägen dieser Argumente, der Vergleich der beiden Standpunkte - das ist die Aufgabe der zuständigen Ministerin Doris Bures. Die aber hat sich bis jetzt wenig bis gar nicht zugänglich gezeigt, was die Sorgen der betroffenen Bevölkerung betrifft.

Daran wird wohl auch die Protestnote des bayerischen Innenministers wenig ändern. Im Gegenteil. Denn Joachim Herrmann verlangt Mautfreiheit für bayerische bzw. deutsche (Ski-)Urlauber auf der Autobahn bei Kufstein, während in Berlin CDU/CSU und SPD an einer Pkw-Maut basteln, die sich ausschließlich gegen Ausländer richtet. Unsere nördlichen Nachbarn planen bekanntlich, deutschen Staatsbürgern für die Bezahlung der Kfz-Steuer eine Vignette zu schenken. Ausländische Pkw-Lenker hingegen müssten dafür zahlen. Auf Vorteile im Ausland pochen und gleichzeitig im Inland Ausländer abkassieren wollen - das ist eine besondere Unverfrorenheit!

Einer der eifrigsten Verfechter dieser Lösung ist der deutsche Verkehrsminister Peter Ramsauer (CSU). Noch vor einem Jahr hatte der ebenfalls aus Bayern stammende Parteifreund Herrmanns diesen Vorschlag als "einseitige Mehrbelastung ausländischer Verkehrsteilnehmer" abgelehnt: Das sei "aus EU-rechtlichen Gründen kein gangbarer Weg". Nachdem Bayerns CSU-Superstar Horst Seehofer bei den jüngsten Wahlen mit der populistischen "Ausländer-Maut" von Sieg zu Sieg eilte, vollführte auch Ramsauer eine 180-Grad-Wende und wechselte ins Lager der Abkassierer.

Die österreichische Vignette ist zwar umstritten, aber im Gegensatz zu den deutschen Plänen zumindest EU-konform. Dass Ramsauer, Herrmann und Co. das wissen, macht ihre Haltung nicht verständlicher.

