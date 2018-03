Phase II-Anpassungsprojekt von Suizhong 36-1 geht in Produktion

Hongkong (ots/PRNewswire) - CNOOC Limited hat heute bekannt gegeben, dass das Phase II-Anpassungsprojekt von Suizhong 36-1 mit der Produktion begonnen hat.

Das Ölfeld Suizhong 36-1 liegt im südlichen Bereich der Liaodong-Bucht in Bohai mit einer durchschnittlichen Wassertiefe von etwa 30 Metern. Neben der vollen Nutzung der vorhandenen Produktionseinrichtungen wurden für das Anpassungsprojekt auch vier neue Plattformen errichtet. Der Beginn dieses Projekts erhöht die Verarbeitungskapazität des Feldes weiter und macht seine Entwicklung effektiver. Der Höhepunkt der Produktion des Anpassungsprojekts wird für 2014 erwartet.

Das Ölfeld Suizhong 36-1 ist ein unabhängiges Ölfeld, an dem das Unternehmen einen Anteil von 100 % hat und für das es als Betreiber fungiert.

