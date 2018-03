EILT - Team Stronach-Pressedienst: "Schalli läuft politisch Amok!"

Stellungnahme zum "Wechselweltrekord"

Klagenfurt (OTS) - "Sehr dankbar für die Übernahme der Belastung Siegfried Schalli durch die FPÖ Kärnten" zeigt sich der Pressedienst des Team Stronach in einer weiteren Reaktion auf den heutigen Wechsel von LAbg. Schalli zu den Freiheitlichen.

Schalli hat in den letzten Wochen und Monaten vor allem durch brutale Intrigen, die Verbreitung von Unwahrheiten und weitere Grauslichkeiten höchst zweifelhafte Berühmtheit erlangt: "Im Team Stronach wird Herrn Schalli niemand auch nur eine Sekunde vermissen oder ihm gar eine Träne nachweinen", so der Pressedienst. Vielmehr müsse man die Zeit nutzen um den Kärntner Freiheitlichen zum "großen Fang" sehr herzlich zu gratulieren. "Herr Schalli ist unter anderem auch durch unübliche Geldforderungen und Skandale aufgefallen, da passt er gut zur Kärntner FP, die in der Vergangenheit ja bekanntlich wenig Fettnäpfchen, Korruptionsfälle und Skandale der kleinen und größeren Art ausgelassen hat. Die politische und moralische Verwahrlosung setzt sich bei Herrn Schalli und seiner neuen Gesinnungsgemeinschaft munter fort", so der Pressedienst abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach-Pressedienst

media.kaernten @ teamstronach.at