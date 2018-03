Metaller-KV: 2. Runde mit der Fahrzeugindustrie ohne Ergebnis

Nächste Verhandlungsrunde am 4. November

Wien (OTS/ÖGB) - Die Verhandlungen der Gewerkschaften PRO-GE und GPA-djp über einen einheitlichen Kollektivvertrag Metallindustrie wurden am 30. Oktober mit der zweiten Runde in der Fahrzeugindustrie fortgesetzt. Die Verhandlungsrunde wurde nach acht Stunden ohne Ergebnis unterbrochen. Die nächste Verhandlungsrunde für die rund 30.000 Beschäftigten findet am 4. November statt.

Bereits am Donnerstag, den 31. Oktober, finden die KV-Verhandlungen mit dem Fachverband Nichteisen-Metallindustrie statt.

