SP-Woller zum Straßennamenbericht: Diskurs über Wiens Geschichte ist erwünscht und wie sich zeigt nötig

Wien (OTS/SPW-K) - "Rudolf Barilits wird keineswegs als 'falscher Nazi' bezichtigt, wie das in einem Medium zu lesen war. Im Bericht der Historikerkommission ist er bewusst im Kapitel mit dem Titel 'Fälle mit demokratiepolitisch relevanten biographischen Lücken'. Über seine Motivlage, der NSDAP beizutreten, ist wenig bekannt. Genau deshalb wurde er auch in den Bericht aufgenommen. Als ehemaliger Bürgermeister von Mauer ist er jedenfalls ein prominenter Wiener Politiker, der Teil unserer Vergangenheit ist", so Gemeinderat Ernst Woller.

Weiters betont Woller die Wichtigkeit der Wiener Gedächtniskultur:

"Wer seine Vergangenheit nicht kennt, läuft Gefahr sie zu wiederholen. Es gilt, sich nicht nur der hellen Momente der Wiener Stadtgeschichte zu erinnern, sondern auch ihrer dunklen Kapitel. Dazu leistet der öffentliche Diskurs, wie er hiermit stattfindet, den vielleicht wichtigsten Beitrag. Eine möglichst weitreichende Bewusstmachung und Diskussion ist beabsichtigt. Das ist Ziel des Straßennamenberichts, wie auch der zahlreichen anderen Initiativen und Projekte, die aus der Zivilgesellschaft kommen. Wer derartige Historikerberichte 'einstampfen' lassen will, wer die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit unterbinden will, zeigt, wes Geistes Kind er ist", so der Gemeinderat abschließend.

