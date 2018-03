SP-Strobl ad. Gudenus: Wien investiert weiter in Zukunft!

Wien (OTS/SPW-K) - "Mit seinen untergriffigen und falschen Aussagen zum Voranschlag der Stadt Wien demontiert sich der Klubobmann der Freiheitlichen Gemeinderat Gudenus wieder einmal selbst. Wer wie die FPÖ in Kärnten Rekordschulden produziert, sollte mit Vorwürfen zurückhaltend sein", so der SP-Wirtschafts- und Finanzsprecher LAbg. GR Fritz Strobl in einer Replik auf die heutige Aussendung von FP-Gudenus.

"Eine blaue Regierung bedeutet: einen Verkauf von Sozialwohnungen, einen Abbau des Sozialstaates, keine Daseinsvorsorge, kein sicheres Gesundheitssystem, kein Gratiskindergarten, keine umfassende Lehrlingsförderung und keine Investitionen in die Zukunft der Menschen. Wien ist eine wachsende Stadt, deren unterschiedliche Qualitäten gerade in den letzten, wirtschaftlich schwierigen Jahren, besonders zum Tragen gekommen sind. Nicht umsonst wurde Wien zum vierten Mal in Folge zur lebenswertesten Stadt Europas gewählt. Von diesem Kurs, die Politik am Wohl der Wiener Bevölkerung zu orientieren, wird sich die Regierung nicht abbringen lassen. Wir investieren weiter in die Zukunft der Stadt und damit in die Zukunft der Menschen", so Strobl abschließend.

