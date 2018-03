Start des Microsoft Dynamics CRM Global Premiere Event und der Microsoft Dynamics Convergence 2013 EMEA

(PRN) - -- Folgen Sie den Live Webcasts aus Barcelona, Spanien, des Global Premiere Event von Microsoft Dynamics CRM und der Convergence 2013 EMEA Keynote Präsentation von Microsofts Executive Vice President, Kirill Tatarinov, und Microsofts International President, Jean-Philippe Courtois.

-- Montag, 4. November, um 17.30 Uhr MEZ und Dienstag, 5. November, um 09.30 Uhr MEZ.

Redmond, Washington (ots/PRNewswire) - Microsoft Corp. (Nasdaq "MSFT") gab am Mittwoch die Details der Live Webcasts des Global Premiere Event für Microsoft Dynamics CRM 2013 und der Convergence 2013 EMEA, der Microsoft Dynamics Community Business Conference, aus Barcelona, Spanien, am 4. und 5. November bekannt.

Auf dem Microsoft Dynamics CRM Global Premiere Event präsentieren Führungskräfte von Microsoft, wie Kunden in der gesamten Welt die neue Version des Microsoft Dynamics CRM für die Schaffung einer überzeugenden Kundenerfahrung einsetzen, und diese Erfahrungen mit Leben erfüllen. Auf der Veranstaltung wird die neue Version in Aktion vorgestellt.

Was: Microsoft Dynamics CRM Global Premiere Event Wann: Montag, 4. November 2013, 17.30 - 19.00 Uhr MEZ (08.30 - 10.00 Uhr US PST bzw. 11.30 -13.00 Uhr US EST) Wo: Fira Barcelona Gran Via Conference Centre, Barcelona, Spanien Der Live Webcast beginnt um 17.30 Uhr MEZ. Interessenten können sich auf Microsoft Dynamics CRM Global Premiere Event registrieren und dort auch dem Informationen zum Live Webcast: Webcast folgen.

Microsoft beginnt die Convergence 2013 EMEA mit einem Eröffnungsreferat, das die unglaubliche Transformation der Unternehmen von Microsoft Dynamics Kunden hervorhebt, die sie mithilfe moderner Unternehmenslösungen erfahren. Wirtschaftsführer aus der Region werden mit Kirill Tatarinov, Executive Vice President von Microsoft Business Solutions

und Jean-Philippe

Courtois, President von Microsoft International



diskutieren, wie sich ihre Unternehmen erfolgreich entwickeln. Tatarinov wird in seinem Referat ebenfalls eine Vision vorstellen, wie Organisationen über neue Wege der Verbindung mit ihren Kunden erfolgreich wachsen können.

Was: Microsoft Convergence EMEA 2013 Hauptreferat Wer: Kirill Tatarinov, Executive Vice President von Microsoft Business Solutions und Jean-Philippe Courtois, President von Microsoft International Wann: Dienstag, 5. November 2013, 09.30 - 11.00 Uhr MEZ (00:30 - 02.00 Uhr US PST bzw. 03:30 - 05.00 Uhr US EST) Wo: Fira Barcelona Gran Via Conference Centre, Barcelona, Spanien Informationen zum Der Live Webcast des Hauptreferats beginnt um 09.30 Uhr MEZ. Interessenten können dem Webcast unter http:// www.microsoft.com/dynamics/convergence/emea13 folgen. Live Webcast: Transkriptinformationen: Eine Wiederholung und ein Transkript stehten auf der Convergence 2013 EMEA Website innerhalb von 24 Stunden zur Verfügung.

Weitere Informationen und Nachrichten von der Convergence 2013 erhalten Sie auf

http://www.microsoft.com/presspass/presskits/dynamics.



Sie können der Microsoft Dynamics Twitter Community unter @MSDynamics mit #ConvEMEA13 folgen.

Über Microsoft Dynamicsde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@6f34f3a4Im Zentrum aller erfolgreichen Unternehmen stehen Menschen, welche die Dinge bewegen. Microsoft Dynamics konzipiert moderne Unternehmenslösungen, welche diesen Menschen die zur optimalen Arbeitsleistung erforderlichen intuitiven Werkzeuge liefern. Unsere proaktiven, einfach zu verwendenden Unternehmensanwendungen passen sich der Art und Weise an, wie Menschen und Systeme arbeiten und bieten Unternehmen in einer sich laufend ändernden Welt die Möglichkeit, Markteinführungen kurzfristig vorzunehmen und auf künftige Anforderungen zu reagieren.

Über Microsoftde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@7d67cd05Microsoft (Nasdaq "MSFT") wurde 1975 gegründet und ist das weltweit führende Unternehmen bei Software, Services und Lösungen, die es Menschen und Unternehmen ermöglichen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen.

