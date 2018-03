Moser: Kontrolle der Nationalbank-Töchter muss dringend verbessert werden

Grüne: Münze Österreich kein Kreditinstitut und Selbstbedienungsladen für Vorstände

Wien (OTS) - "Eine einvernehmliche Lösung mit Golden Handshakes statt rechtlich korrekter fristloser Entlassung der Vorstände - mit diesem Sittenbild muss aufgeräumt werden", fordert die Rechnungshof-Sprecherin der Grünen, Gabriela Moser, angesichts der Kritik des Rechnungshofes (RH) an der Gebarung der Nationalbank-Tochter "Münze Österreich". "Die Kontrolle der Töchter der Nationalbank, z.B. Münze Österreich AG, muss dringend verbessert werden."

Der Prüfbericht listet minutiös die aufklärungsbedürftigen Provisionszahlungen in der Höhe von 1,83 Mio. Euro auf, rügt die äußerst mangelhafte Umsetzung der Prozessverbesserungs-Vorschläge und deckt vor allem die nach den Maßstäben des Rechnungshofes ungerechtfertigten Abfertigungszahlungen an Vorstände in der Höhe von 640.00 Euro auf.

"Die Münze Österreich ist kein Kreditinstitut und Selbstbedienungsladen für Vorstände. Prozessrisiko kann keine Ausrede sein für den Mangel an Konsequenz bei Verfehlungen eines Vorstands", fasst Moser zusammen. Außerdem weist die lange Dauer dieses Prüfberichts (seit 2011) mit aller Deutlichkeit auf die Notwendigkeit einer Aufstockung der Rechnungshofressourcen hin. "Der Rechnungshof muss aufgewertet werden", fordert Moser.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at