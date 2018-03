Kickl: ORF-Auftragsvergaben der Ära Lindner genau prüfen

Warum kommt alles erst jetzt ans Tageslicht?

Wien (OTS) - "Reichlich spät lässt der ORF nun alle Auftragsvergaben unter der früheren ORF-Generaldirektorin Monika Lindner überprüfen, die Aufträge angeblich mehr oder wenig freihändig an ihren Lebensgefährten und Werber Günter Lebisch vergeben haben soll", zeigte sich der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl entsetzt über die mangelnde Finanzkontrolle im staatlichen Rundfunk. So solle es um Summen jenseits der zwei Millionen Euro gehen, was für ein mit öffentlichen Geldern finanziertes Unternehmen doch ein erheblicher Betrag sei, so Kickl.

Auffallend sei weiters, dass der damalige ORF-Finanz-Chef Alexander Wrabetz mit dem Beginn seiner Funktionsperiode als Generaldirektor, keinerlei Aufträge mehr an besagte Werbefirma vergeben habe. Dies lasse die Vermutung zu, dass Wrabetz, über dessen Tisch als Finanz-Chef die Aufträge gelaufen sein müssten, sehr genau gewusst habe warum die Vergaben an Lebisch erfolgt seien, so Kickl. Auch dürfte die Qualität der geleisteten Arbeit so gestaltet gewesen sein, dass der neue Generaldirektor keinerlei Veranlassung gesehen habe, die Zusammenarbeit fort zu setzen, so Kickl, der die Frage stellt, wo denn die Leistung Lebischs war.

Dies würde auch erklären, warum erst heute - nach Wegfall der schützenden Raiffeisen-Hand - die kreative Vergabepraxis Lindners aufgeflogen sei, zeigte sich Kickl über den Vergabesumpf im ORF bestürzt und forderte eine genaue Prüfung aller in der Zeit Lindner/Wrabetz getätigten externen Aufträge. "Dass der ORF als SPÖ/ÖVP-Postenschacher und Heiratsverein jetzt auch noch im Verdacht stehe ein Selbstbedienungsladen für Werber zu sein, ist ein Skandal", so Kickl.

"Einen beeindruckenden Nachweis seiner Kompetenz könnte Werber Lebisch freilich insoferne abliefern, indem er Lindner aus ihrem derzeitigen PR-Waterloo hinausberät", so Kickl.

