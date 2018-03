WKÖ-Klacska: Sofortiger Mauterhöhungsstopp nötig

Fahrleistungsabhängige Maut belastet österreichischen Wirtschaftsstandort massiv

Wien (OTS/PWK757) - Erneut scharfe Kritik kommt aus der Verkehrswirtschaft an den Mautpläne von Bundesministerin Bures. Laut dem Entwurf für eine Mauttarifverordnung 2013 steht ja für 1.1.2014 wieder eine Valorisierung und zugleich eine Nachjustierung der ökologischen Staffelung der Mauten an. Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), erklärt: "Aus beiden Titeln sind insgesamt Erhöhungen von bis zu 9 Prozent auch in den besten Emissionsklassen zu erwarten. Das ist für den Wirtschafts- und Logistikstandort nicht länger tragbar. Der Mautzuschlag, der seit Jänner 2012 der A12 Inntalautobahn eingehoben wird, soll im Kalenderjahr 2014 sogar von bisher 15 auf 20 Prozent angehoben werden. Selbst in der schadstoffärmsten, erst ab 1.1.2014 verpflichtenden, umweltfreundlichsten Kategorie der EURO-6-Fahrzeuge wird der Tarif von derzeit 31,29 Cent/km -Kategorie 4 - auf 34,02 Cent/km erhöht. Das ist eine Steigerung von 8,7 Prozent. Damit diskriminiert man jene Unternehmen, die hohe Kosten auf sich genommen haben, um in die modernsten Technologien zu investieren und führt den Ökologisierungsgedanken ins Lächerliche."

Bereits jetzt hohe Mautbelastung österreichischer Unternehmen Der heimische Wirtschafts- und Logistikstandort leide bereits jetzt unter der hohen Abgabenbelastung und hohen Mauttarifen, zumal die Tarife in Österreich im Vergleich zu benachbarten EU-Staaten besonders hoch sind, betont Klacska. Mit den jetzigen Tarifen komme ein 40-Tonnen-Lkw in Österreich bei einer entrichteten Maut von 50 Euro nur 140km weit. Im Vergleich dazu könne derselbe Lkw in Deutschland 323km, in der Tschechischen Republik 316km, in Italien 311km, in der Slowakei 265km und in Ungarn immerhin noch 216km fahren.

Klacska: "Zudem wird fast die Hälfte der Mauteinnahmen, gemessen an den Fahrleistungen, von inländischen Fahrzeugen erbracht. Das bedeutet eine direkte finanzielle Belastung für die österreichischen Unternehmen aufgrund der fahrleistungsabhängigen Maut in Höhe von rund 500 Mio. Euro im Jahr 2012, die nun noch weiter verschärft werden soll. Einzelne Unternehmen hätten jährlich rund 100.000 Euro Mehrkosten durch die Erhöhung der Tarife - Kosten, die in dieser Größenordnung nicht absehbar waren und sich daher auch nicht in den bereits abgeschlossenen Transportverträgen widerspiegeln".

Zusätzlicher Kostenschub nicht verkraftbar und nicht gerechtfertigt

Dieser zusätzlich geplante Kostenschub sei vor dem Hintergrund der aktuellen Wettbewerbssituation für die Transportwirtschaft nicht zu verkraften und auch nicht gerechtfertigt. Einerseits seien die Annahmen der Steigerung des Anteils an EURO-6-Fahrzeugen innerhalb kurzer Zeit auf 33 Prozent überhaupt nicht nachvollziehbar. Andererseits sei es unverständlich, dass der stolze ASFINAG-Jahresüberschuss von 471 Millionen Euro im Jahr 2012 nicht zu 100 Prozent zur Schuldentilgung und zum weiteren Infrastrukturausbau verwendet wurde. Stattdessen hat die ASFINAG 100 Millionen Euro Dividende an den Staat abgeführt. "Angesichts dieser Überschüsse über weitere Maut-Erhöhungen unter dem Stichwort Ökologisierung nachzudenken, ist nicht nachvollziehbar und lässt den politischen Mißbrauch des Unternehmens nahe liegen", unterstreicht der WKÖ-Bundesspartenobmann.

Forderungen für die Regierungsbildung

"Im Sinne der Standortsicherheit ist ein genereller Stopp von zusätzlichen Mauttariferhöhungen in Österreich unbedingt erforderlich. Ich appelliere daher an die Verkehrs- und an die Finanzministerin sowie an die Verhandler des neuen Koalitionsabkommens, die derzeit in Begutachtung befindliche Mauttarif-Verordnung keinesfalls in der vorgeschlagenen Form zu veröffentlichen", fordert Klacska. Eine starke exportorientierte Wirtschaft braucht ein starkes Logistik-Rückgrat.

Konkret fordert die Verkehrswirtschaft eine sofortige Aussetzung der Nachjustierung der Ökologisierung nach Emissionsklassen. Darüber hinaus müsse die im Bundesstraßen-Mautgesetz 2002 verankerte Verpflichtung zur jährlichen Inflationsanpassung (Bemessungsgrundlage ist das gesamte Volumen der Mauteinnahmen) insbesondere im Bereich der fahrleistungsabhängigen Maut gestrichen werden und eine eigene, vom Lkw abgekoppelte Mauttarifkategorie insbesondere für Autobusse geschaffen werden. Auch müsse im Rahmen der Regierungsverhandlungen im Hinblick auf die Sondermauten eine standortverträgliche Neuregelung gefunden werden, so Klacska. (PM)

