VP-Juraczka ad Mariahilfer Straße: Eine Stadt kapituliert vor ihrem selbstverursachten Elend

Wien (OTS) - "Es ist erfreulich, dass es nun auch innerhalb der Wiener Stadtregierung einen Konsens für eine grundsätzliche Befragung der Anrainer des 6. und 7. Bezirks zur Neugestaltung der Mariahilfer Straße gibt. Leider werfen die heute präsentierten Vorschläge wieder mehr einmal mehr Fragen auf als sie Antworten geben", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka in einer ersten Reaktion auf die Ankündigungen von Häupl und Vassilakou.

Manfred Juraczka: "Warum werden jetzt Vorschläge präsentiert, obwohl die Ergebnisse der Verkehrszählungen laut Vassilakou noch gar nicht bekannt sind? Wird es dann wieder Adaptierungen der Adaptierungen geben? Lediglich eine Querung nahe am Gürtel zu ermöglichen, löst alleine keine Problem, weitere Querungen müssen dringend geöffnet werden. Auf eine "echte" Fußgängerzone ohne Radfahrer konnte man sich nicht verständigen, dafür bleiben der von der Bevölkerung kritisierte "Einbahnzirkus" und die sinnlosen Tempo 30 Regelungen in den Parallelstraßen aufrecht. Wie Hans Rauscher schon sagte: "Ein Murks bleibt ein Murks!"

"Gerade die Erfahrungen der letzten Wochen haben gezeigt, dass die Mariahilfer Straße in den Abendstunden und an Sonntagen zur "Geisterstraße" verkommt, in der kalten Jahreszeit wird sich das noch verstärken. Anstatt Millionen von Euro in bauliche Maßnahmen und eine Umgestaltung zu investieren, soll die Bevölkerung umgehend befragt werden. Und wenn sich diese mehrheitlich für eine Fußgängerzone ausspricht, dann wäre es wohl zielführender, diese auf die Einkaufssamstage, an denen es allenfalls Bedarf gibt, zu beschränken", so Juraczka abschließend.

