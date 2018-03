Klimt-Foundation zur aktuellen Berichterstattung

Wien (OTS) - Anlässlich der aktuellen Berichterstattung und des Vorwurfs der Raubkunst in der Stiftung ist es der Klimt-Foundation ein wichtiges Anliegen, Zweck und Ziele der Stiftung noch einmal darzulegen. Die "dokumentarische und wissenschaftliche Aufarbeitung EINSCHLIESSLICH PROVENIENZFORSCHUNG" betreffend das Stiftungsvermögen ist unter anderem ganz klar Zweck der Klimt-Foundation und auch so in der Stiftungsurkunde festgelegt; die Stiftung will sich bewusst der Vergangenheit stellen und diese für die Öffentlichkeit ausleuchten und beschildern. Belastete (entzogene und nicht rückgestellte/verglichene) Werke müssen nach dem Stiftungszweck fairen und gerechten Lösungen entsprechend den Washington Principles zugeführt werden. Das gilt insbesondere auch für den "unveräußerlichen Kernbestand" (4 Gemälde, 10 Zeichnungen sowie Autografen und Nachlassmaterialien Gustav Klimts) der Stiftung.

"Bildnis Gertrud Loew" - unabhängiges Team von Rechtsexperten wird gebildet

Die Stiftung hat bereits bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt aktiv die mögliche Belastung des "Bildnis Gertrud Loew" selbst angesprochen. Das Werk wurde bewusst in das Stiftungsvermögen eingebracht, um im Rahmen einer institutionalisierten Forschung Gutachten beauftragen zu können. Erste Schritte in diese Richtung wurden von der Stifterin Ursula Ucicky bereits vor Stiftungsgründung in die Wege geleitet. Das Ergebnis wird noch dieses Jahr erwartet.

Zur weiteren Behandlung der Sache wird aktuell auch an einem eigenen unabhängigen Team von erfahrenen Rechtsexperten gearbeitet, das vorliegende Provenienzdossiers prüfen und rechtliche Empfehlungen abgeben wird. Die Zusammensetzung des Teams wird noch im November bekanntgegeben.

Das "Bildnis Gertrud Loew" gilt derzeit als einzig belastetes Werk im Stiftungsvermögen. Es wird daher bei der Beforschung vorrangig behandelt. Nichtsdestotrotz wird die Stiftung auch alle anderen Werke nach diesem Modus - Provenienzforschung mit anschließender Empfehlung der Rechtsexperten - begutachten.

Gemeinnützigkeit der Stiftung

Nutznießerin der Stiftung ist die österreichische Öffentlichkeit. Als gemeinnützige Stiftung ist die Klimt-Foundation ihrem Zweck nach in keinster Weise gewinnorientiert und wird nicht gewerblich tätig werden. Die Möglichkeit, Werke als Schenkungen anzunehmen, anzukaufen und allenfalls von diesen welche zu verkaufen wurde im Rahmen der Stiftungsurkunde geschaffen, um die bestehende Sammlung erweitern zu können. Vom Verkauf ist der "unveräußerliche Kernbestand" ausgenommen.

Um die Sammlung so schnell als möglich der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wurden bereits einige Gespräche mit renommierten Häusern geführt. Weitere aktuelle Projekte der Stiftung sind:

Umfassende Retrospektive zum Leben von Gustav Ucicky in Kooperation mit dem Filmarchiv Austria

Transkription und Publikation der bisher unbekannten Autografen von Gustav Klimt an Maria Ucicka

Beforschung und Publikation des von Georg Klimt verfassten Tagebuches zu seinem Bruder Gustav Klimt und seiner Familie

Interdisziplinäre Datenbank zu Gustav Klimt und "Wien 1900"

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Nele Renzenbrink

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit und Public Affairs GmbH

Tel. +43 1 59932-26

E-Mail: presse @ klimt-foundation.com