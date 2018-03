Arbeitsgemeinschaft TELETEST startet die Messung von Online-Streaming

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 30. Oktober 2013, treffen die österreichische TV-Forschungsbranche, Sender- und Agenturvertreter sowie Werbetreibende zum alljährlichen "Fernsehforum" der Arbeitsgemeinschaft TELETEST (AGTT) zusammen. In mehreren Vorträgen und Diskussionen werden aktuelle Entwicklungen im Bereich Fernsehen, wie die permanente Verfügbarkeit von TV-Content, die Fragmentierung der Angebote und die Diversifizierung der Verbreitungswege beleuchtet. Dazu wird auch die Frage gestellt, wie sich die Messverfahren ändern müssen, um mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten und gemäß dem Motto "Follow the Content" weiterhin ein möglichst umfassendes Bild des Bewegtbildkonsums zu erhalten.

Die vorausschauende Anpassung an Entwicklungen am TV-Markt stand entsprechend im Mittelpunkt der Vorbereitungen auf die neue Auftragsperiode der österreichischen Fernsehforschung. Für den Obmann der AGTT, Markus Breitenecker, wurde der TELETEST dadurch zukunftssicher gemacht: "Ich freue mich, dass wir mit dem Abschluss des Teletestvertrages sichergestellt haben, dass der TELETEST auch die nächsten Jahre das genaueste Messinstrument am österreichischen Medienmarkt bleiben wird und TV damit die besten Planungsvoraussetzungen für Werbekampagnen bietet."

Prioritär waren für die AGTT in der neuen Vertragsperiode die Abbildung moderner TV-Geräte mit integrierten Tunern und vor allem die Ausweitung der gewohnt harten TELETEST-Messung auf den großen Bereich der Bewegtbildnutzung im Internet. "Mit der Implementierung der neuen Messtechnologie Audiomatching stellen wir sicher, dass wir auch technologische Weiterentwicklungen am TV-Markt sekundengenau messen können, aktuell etwa Haushalte mit komplexen, viele Funktionen integrierenden Flatscreens. Gleichzeitig arbeiten wir an der Hybridquote - also der Ausweisung einer Gesamtreichweite aus TV und Online-Bewegtbild - um den veränderten Medienkonsum der Österreicherinnen und Österreicher auch messtechnisch abzubilden und dem Markt zur Verfügung zu stellen. Viel Vorarbeit ist für dieses Projekt heuer schon geleistet worden, so dass wir nächstes Jahr erste Zahlen zur Verfügung stellen können", sagt Breitenecker.

2014/2015 wird es technisch möglich sein, die Mediatheken der Sender auf allen Screens - egal ob TV, PC/Laptop, Smartphone oder Tablet -mit einer einheitlichen, zentralen, serverseitigen Erfassung von Abrufen zu messen; je nach Zugriff und Programmierung von Apps werden auch sämtliche mobilen Nutzungen mitberücksichtigt. In einem zweiten Schritt plant die AGTT, die Daten soziodemografisch anzureichern und damit für jede Sendung im Detail zu wissen, welches Publikum sie besonders ansprach. Basis für diese für Sender und Agenturen höchst relevante Neuerung wird ein Panel von 15.000 Personen sein, das fortlaufend erweitert wird.

Wie in anderen Ländern, in denen eine entsprechende Messung bereits durchgeführt oder geplant ist, wird somit auch in Österreich die Logfilemessung mit einer Panel-Erhebung kombiniert. Derzeit laufen bei allen Involvierten die entsprechenden Vorbereitungen für dieses große Projekt:

-- GfK Austria: Aufsetzen der Messung, Datenaufbereitung, Gewichtung, Verschneidung mit Sendeprotokollen und Auslieferung in den gewohnten Auswertungstools

-- Beteiligte Bewegtbildanbieter: Einbau entsprechender Mess-Codes in die über die Mediatheken ausgespielten Streams für die verschiedenen Verbreitungswege, Datentransfer und Erstellung eines täglichen Protokolls des ausgelieferten Contents.

-- AGTT: Erarbeitung von Konventionen und Bedingungen für die Datenverwendung, Lizenzverträgen u. ä.

Mittelfristig werden Sender und Lizenznehmer für jede Sendung sagen können, welche Reichweite diese in welcher Zielgruppe im TV hatte und welche - nach identer Methode gemessene - Reichweite sie online hatte. Erstmals wird damit eine nach einheitlichem Standard gemessene Nutzungszeit für Online-Videos verfügbar sein und damit die Vergleichbarkeit von Mediatheken verschiedener Anbieter sowie zwischen Online und TV sichergestellt.

Damit wird die AGTT den Inhalte-Anbietern und der Werbeindustrie die genaueste und härteste Währung für den Bereich der Online-Bewegtbildmessung bereitstellen können.

Während die Ausdifferenzierung neuer Verbreitungs- und Rezeptionsformen die Verfügbarkeit von TV-Inhalten permanent und auch für junge, mobile Zielgruppen sicherstellt, geht Dr. Christian Mikunda (CommEnt) in seinem Vortrag auf die grundlegenderen Aspekte des Mediums TV in der modernen Medienlandschaft ein. In seiner Key-Note "Was Fernsehen alles kann" zeigt der internationale Entertainmentexperte und Vordenker der Erlebniswirtschaft, dass es sich bei TV nicht um ein "dummes Medium" handelt, sondern um ein äußerst intelligentes Produkt, das nur vor der Matrix einer sehr langen Kultur- und Rezeptionsgeschichte des Sehens zu verstehen ist.

AGTT-Obmann Breitenecker: "Wir sehen: Professionell gestaltetes Bewegtbild wird immer seine Seher finden und als TV-Branche können wir getrost positiv in die Zukunft sehen. Mit der Integration der Online-Bewegtbildmessung leistet die AGTT ihren Beitrag dazu und setzt einen weiteren Meilenstein, um auch die Messung 'future proof' zu machen. Durch die Übertragung der exakten TELETEST-Standards und einer einheitlichen Messung können wir dem Markt jene Glaubwürdigkeit und Vergleichbarkeit liefern, die bislang fehlte und die zu Recht den 'AGTT-Stempel' verdient."

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at