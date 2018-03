Königsberger-Ludwig/Krist: Randsportarten und Behindertensport brauchen Platz im ORF!

SPÖ-Abgeordnete plädieren für die Aufrechterhaltung umfangreicher Berichterstattung

Wien (OTS/SK) - "Wir müssen die langfristige Finanzierung des ORF sicherstellen - auch um weiterhin eine umfangreiche Berichterstattung über Randsportarten und den Behindertensport aufrechterhalten zu können." Das stellten SPÖ-Sprecherin für Menschen mit Behinderungen, Ulrike Königsberger-Ludwig, und SPÖ-Sportsprecher Hermann Krist am Mittwoch anlässlich der vom ORF geplanten Einsparungen beim Spartenkanal Sport+ fest. "Wir möchten hiermit den ORF auch an seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag erinnern und anregen zu überprüfen, ob einzelne Übertragungen aus dem Prime Sportbereich wirklich in diesem Umfang notwendig sind", so die SPÖ-Abgeordneten gegenüber dem SPÖ-Pressedienst.****

Gerade Sportarten, die nicht täglich im Rampenlicht der medialen Berichterstattung stehen, und der Behindertensport hätten ohnehin oftmals Schwierigkeiten bei der Sponsorensuche, informierte Krist. Eine Fernsehübertragung sei hier oft die Voraussetzung für eine Unterstützung. Auch habe gerade der Behindertensport in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung genommen, die ihm gesellschaftliche Anerkennung und Akzeptanz eingebracht hat. "Sport trägt wesentlich zur Bewusstseinsbildung bei, die BehindertensportlerInnen erbringen großartige Leistungen. Daher müssen wir das bestehende Angebot aufrechterhalten inklusive beispielsweise einer Live-Übertragung der Paralympics sowie der Weiterführung des Behindertensportmagazins auf Sport+", betonte Königsberger-Ludwig abschließend. (Schluss) up/sas/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493