Danke, Franz Küberl!

Wien (OTS) - Der Dachverband AG Globale Verantwortung würdigt und schätzt das unermüdliche Engagement von Franz Küberl, der als Präsident der Caritas Österreich Mitte November zurücktritt, für die Anliegen der Entwicklungszusammenarbeit und Humanitären Hilfe. "Franz Küberl hat der Bundesregierung, die in diesen Bereichen ständig nur den Sparstift zückt, den nötigen kritischen Spiegel vorgehalten. Unermüdlich, unerschrocken und aus tiefster persönlicher Überzeugung fand und findet er klare Worte über die wichtigen Anliegen der internationalen Armutsbekämpfung und die Versäumnisse der PolitikerInnen in diesem Land", so Annelies Vilim, Geschäftsführerin des Dachverbands. "Wir wünschen Franz Küberl im Namen unserer 42 Mitgliedsorganisation das Allerbeste für seine Zukunft."

