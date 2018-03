Brosz: Parteien vollständig raus aus dem ORF

"Vorschläge der Neos sind halbherzig"

Wien (OTS) - "Wir begrüßen alle Initiativen für eine Stärkung der Unabhängigkeit des ORF und eine Entparteipolitisierung des öffentlich rechtlichen Rundfunks. Es überrascht aber einigermaßen, dass sich auch die Neos als neue politische Kraft offenbar einen neuen ORF nicht ohne parteipolitische Vertretungen vorstellen können. Die Vorschläge der Neos sind halbherzig", sagt der grüne Mediensprecher Dieter Brosz zu den heute von den Neos präsentierten Ideen für eine ORF-Reform. In der von den Neos vorgeschlagenen neuen "Stifterversammlung", welche laut Neos die Eigentümer des ORF repräsentiert, sollen 13 der 52 Mitglieder mit "politischen Vertretern (pro Parlamentsklub mindestens eine Person)" besetzt werden. Die Grünen haben ihr Modell für einen parteipolitisch völlig unabhängigen ORF bereits 2011 im Parlament vorgelegt. Brosz: "Unser Vorschlag ist ein Stiftungsrat, der nicht durch die politischen Parteien oder die Regierung besetzt wird und für eine 100-prozentige parteipolitische Unabhängigkeit steht. Die beste Variante wäre ein sich selbst erneuernder Stiftungsrat, der erstmals von einem zivilgesellschaftlich besetzten Gründungskonvent gewählt wird. Stiftungsratsmitglieder würden einmal bestellt werden und maximal um eine Periode verlängert werden. Parteienvertreter haben in ORF-Gremien nichts verloren."

Kritik übt Brosz auch an der für die Neos denkbaren Privatisierung von ORF 1 und Ö3. "Diese Drohung erinnert im Stil an die Altparteien SPÖ und ÖVP und ist der falsche Weg. Österreich braucht einen starken, unabhängigen ORF und keine Privatisierungsphantasien. Die Folge wäre, dass Fernsehen in Österreich letztlich nur mehr von Milliardären gemacht würde. Österreich braucht kein Haselsteiner-oder Stronach-TV. Das abschreckende Beispiel Italien - Stichwort Berlusconi-TV - zeigt wohin das führen kann," sagt Brosz.

Bemerkenswert ist für Brosz auch die Nominierung von Neos-Finanzier Haselsteiner als ORF-Stiftungsrat. Das ORF-Gesetz sieht strikte politische Unvereinbarkeiten vor. Mitglieder des Stiftungsrates dürfen in den letzten vier Jahren weder politische Funktionen in Parlamenten, Landtagen oder Gemeinderäten innegehabt, noch Führungsfunktionen in einer Partei ausgeübt haben. Haselsteiner war in den letzten Jahren nicht nur beim LIF engagiert und Großfinanzier der Neos, sondern wurde auch im Wahlkampf als deren Ministerkandidat präsentiert. "Es wird zu überprüfen sein, ob Haselsteiners Nominierung rechtskonform ist. Selbst wenn formaljuristisch alles korrekt ist, der Intention des ORF-Gesetzes wird damit sicherlich nicht entsprochen", sagt Brosz.

