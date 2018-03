"Was gibt es Neues?" am 1. November mit "Nebelstecher", "Tele-Kuli" und einem allwissenden Kabarettisten

Außerdem: Mundl kränkelt in "Ein echter Wiener geht nicht unter"

Wien (OTS) - Burt Lancaster, Vivien Leigh und Marika Rökk sind nicht nur drei große Persönlichkeiten der Filmwelt, sondern sie haben noch etwas gemeinsam: In diesen Tagen jährt sich zum 100. Mal der Geburtstag der Stars. Dieser Anlass muss selbstverständlich gefeiert werden, weshalb Oliver Baier in dieser neuen Ausgabe von "Was gibt es Neues?" am Freitag, dem 1. November 2013, um 22.10 Uhr DVDs der Stars verschenkt. Natürlich nur für originelle Antworten auf Fragen wie "Was ist ein Nebelstecher"? Seine Ratefüchse Michael Niavarani, Eva Marold, Gerold Rudle und Andreas Steppan staunen diesmal besonders über ihren Kollegen Gerald Votava, der fast alles errät. Ob er aber auch Peter Rapps Promi-Frage beantworten kann, die er am Vorabend seiner großen Gala ("Rapp & Roll - 50 Jahre ON AIR" um 23.00 Uhr in ORF eins) stellt? Der "Große Chance"-Juror möchte nämlich wissen, was genau ein "Tele-Kuli" ist. Im Anschluss kämpft Mundl in "Ein echter Wiener geht nicht unter" um 22.50 Uhr mit einer Grippe, Irmi ist ungewollt schwanger und der anstehende Opernball muss gebührend vorbereitet werden.

"Ein echter Wiener geht nicht unter: Gegensätze" um 22.50 Uhr

Mundl (Karl Merkatz) hat die Grippe erwischt. Er wird von seiner Frau Toni (Ingrid Burkhard) fürsorglich gepflegt. Franzi (Alexander Waechter), gefeierter Literaturpreisträger der Stadt Hamburg, lernt die Härten der Schriftstellerbranche kennen. Irmi (Liliana Nelska) hat ein großes Problem: Sie ist wieder schwanger, aber Karli (Klaus Rott) will nicht schon wieder ein Kind. Und weil Fasching ist, steht der Opernball im Mittelpunkt dieser Folge, natürlich ganz in Sackbauerscher Manier.

"Was gibt es Neues?" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek angeboten.

Wer live im Studio bei einer der Aufzeichnungen mit Oliver Baier und Co. dabei sein möchte, hat unter http://tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at