FP-Gudenus: Brauner setzt finanzpolitischen Amoklauf ungeniert fort

Rekord-Verschuldung, Rekord-Gebührenwucher, Rekord-Arbeitslosigkeit und Rekord-Armut

Wien (OTS/fpd) - Sie ist eine Frau der negativen Superlative! Obwohl Finanzstadträtin Brauner Milliarden-Schulden in ausgelagerten Betrieben versteckt hat und noch immer laufend versteckt, plant sie im kommenden Jahr mit der offiziellen Summe von 4,57 Milliarden Euro erneut eine Rekord-Verschuldung. "Mit 548 Euro pro Jahr wird jeder Wiener Haushalt von Rot-Grün zusätzlich belastet und trotz dieses völlig unsozialen Gebührenwuchers kommt die Verlierer-Koalition mit dem Geld nicht aus", ärgert sich Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus.

Wo das Geld in Wien versickert, ist für Gudenus klar. "In der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und Armut sicher nicht, denn auch da stellt Brauner Jahr für Jahr neue Negativ-Rekorde auf. Nein, das Geld verpulvert Rot-Grün für Skandale, Korruption, Privilegien und Freunderlwirtschaft. Alleine durch eine Verbesserung der Kontrolle könnte die Stadt nicht nur sofort ausgeglichen bilanzieren, es wären auch noch ausreichend Mittel frei, etwa um die Wirtschaft anzukurbeln, der ausufernden Armut den Kampf anzusagen oder Kinder aus den Containern zu befreien und wieder in echte Schulgebäude zu schicken. Aber da hat diese Stadtregierung ganz offensichtlich eine andere, unserer Meinung nach, völlig falsche Prioritätensetzung!" (Schluss)

