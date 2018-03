Obonya, Ladstätter, Herkner und Püspök zu Gast bei "Stöckl."

Am 31. Oktober um 23.00 Uhr

Wien (OTS) - Noch mehr interessante Persönlichkeiten im Nighttalk "Stöckl.": Barbara Stöckl ist am Donnerstag, dem 31. Oktober 2013, um 23.00 Uhr in ORF 2 im Gespräch mit Cornelius Obonya, der Archäologin Sabine Ladstätter, der Gastronomin Stefanie Herkner und dem Ex-Banker Peter Püspök. Dabei geht es um die Faszination Archäologie und die Suche nach den eigenen Wurzeln, die Last und Freude aus einer berühmten Familie zu stammen, Sinnlichkeit in der Küche und ökonomische Gerechtigkeit.

Cornelius Obonya

Der Schauspieler und Spross der Hörbiger-Dynastie wollte eigentlich Archäologe werden.

"Nach dem Tod meines Vaters war ich mit meiner Mutter viele Sommer in Griechenland. Dadurch entstand meine Liebe zur Geschichte, zur Archäologie", so Schauspieler Cornelius Obonya über die Berufswünsche seiner Jugend. Doch auch er konnte sich dem familiär vorgegebenen Weg nicht entziehen und trat als Schauspieler in die Fußstapfen seiner berühmten Verwandten, wie etwa Paula Wessely, Attila und Christiane Hörbiger. Heute begeistert Obonya als "Jedermann" auf der Bühne, aber auch als Film- und Fernsehschauspieler. Privat engagiert er sich aktuell für eine Hospiz-Kampagne und spricht in "Stöckl." über den Tod und seine ganz persönliche Vorstellung vom Himmel.

Sabine Ladstätter

Die renommierte Archäologin enthüllt Geheimnisse der Menschheitsgeschichte.

Welche Geheimnisse der menschlichen Geschichte können unscheinbare Dinge wie Scherben, Knochen und Steine enthüllen? Wie viel hat der Alltag an den Grabungsstätten mit jenem von Hollywood-Abenteurern wie Indiana Jones und Lara Croft gemeinsam? Fragen, die die Direktorin des Österreichischen Archäologischen Institutes und Leiterin der Grabungen im türkischen Ephesos, Sabine Ladstätter, in "Stöckl." beantwortet.

Stefanie Herkner

Die Tochter des legendären Wiener Wirten steht jetzt selbst in der Küche

"Alles, nur nicht Gastronomie" war der Wunsch der Eltern, die selbst mit ihrem Lokal "Zum Herkner" ein Teil der Wiener Wirtshausgeschichte waren. Als brave Tochter folgte Stefanie Herkner dem elterlichem Rat, doch nach dem Studium des Kunst- und Kulturmanagements und einigen Jobs hat sie nun - was denn sonst - ein Wirtshaus eröffnet! In einem ehemaligen Installationsbetrieb im 4. Wiener Gemeindebezirk gibt es in "Zur Herknerin" Gerichte aus Omas Küche, garantiert ohne Schnick-Schnack und Mangospiegel.

Peter Püspök

Ex-Banker und Vorstand von Oikocredit Austria

Anlässlich des Weltspartages spricht Peter Püspök, der ehemalige Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien und Vorstandsvorsitzende von Oikocredit über den heutigen Umgang mit Geld und Finanzen, seinen Einsatz für Oikocredit, die Vergabe von Mikro-und Projektkrediten an Menschen in 3. Weltländern sowie seine Investitionen in Windenergie.

"Stöckl." ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at