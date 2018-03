ORF SPORT + mit Fußball-WM-Qualifikationsspiel der Frauen Österreich - Frankreich

Am 31. Oktober im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 31. Oktober 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung des Fußball-WM-Qualifikationsspiels der Frauen Österreich - Frankreich um 17.45 Uhr, das Behindertensport-Magazin "Ohne Grenzen" um 20.15 Uhr, die Höhepunkte von der Beachvolleyball-World-Tour 2013 um 20.45 Uhr und von der Rallye-WM in Spanien um 21.45 Uhr, ein "Sport-Bild" mit Turnen, Eishockey, Volleyball, Biathlon, Billard und Tanzen um 21.15 Uhr, das Formel-1-Magazin "Inside Grand Prix" mit der Folge "Abu Dhabi" um 22.45 Uhr und das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 17.15 Uhr.

Das Frauen-Nationalteam des ÖFB gewann das Qualifikationsspiel zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2015 gegen Ungarn am Samstag mit 3:0 (2:0). Die Österreicherinnen nehmen somit drei Punkte aus Budapest mit und gehen voller Selbstvertrauen an das kommende Topspiel heran:

Denn am 31. Oktober geht es für das Team von Dominik Thalhammer in Ritzing gegen Frankreich. Die Französinnen sind als Nummer sechs der FIFA Frauen-Weltrangliste auf dem Papier der klare Gruppenfavorit, während Österreich auf Platz 33 aufscheint.

Kommentator ist Michael Guttmann.

Themenschwerpunkte in der 25. Ausgabe des Behindertensportmagazins "Ohne Grenzen" sind Para-Reiten und Rollstuhltanzen. Zu Gast im Studio ist der Paralympics-Sieger im Dressurreiten Pepo Puch. Der Routinier nahm auch an den Österreichischen Staatsmeisterschaften im Para-Dressurreiten in Himberg teil. Weiters berichtet "Ohne Grenzen" von einem Tanzturnier für Rollstuhltänzer in Berlin, bei dem es für Österreichs Aushängeschilder um die Qualifikation für die WM in Brasilien ging, sowie vom 25-Jahr-Jubiläum des traditionsreichen Behindertensportvereins RSC Heindl Oberösterreich.

"Ohne Grenzen - Das Behindertensport-Magazin" ist selbst barrierefrei - mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

