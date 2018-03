Jenewein: Unwahre Nazi-Liste der Historikerkommission einstampfen!

Mutmaßliche Experten bringen ungeniert völlig unverdächtigen, verdienten Bürger in Verruf

Wien (OTS/fpd) - Jeder siebente Straßenname ist belastet, jeder 18. oder jeder 31. "Ich weiß nicht, wie die von Rot-Grün eingesetzte Historikerkommission vorgegangen ist. Eine gründliche Recherche ist aber offenbar unterblieben", erklärt Wiens FPÖ-Landesparteisekretär BR Hans-Jörg Jenewein nachdem sich herausgestellt hat, dass zumindest der Politiker Rudolf Barilits, der von den Nationalsozialisten als politischer Gegner eingestuft worden war, von den "Experten" völlig haltlos beschuldigt wird. Jenewein: "Ganz offensichtlich kann man die Liste, so laienhaft wie sie erstellt wurde, einstampfen. Wenn schon, dann muss es eine seriöse Untersuchung von Straßennamen und Gedenkstätten geben, die Extremisten, ganz egal von welcher politischen Seite kommend, entlarvt und dann eventuell Umbenennungen oder Zusatztafeln anregt. Ich verweise in diesem Zusammenhang etwa auf das Che Guevara-Denkmal im Donaupark. Diesem Mann werden zumindest 135 Morde persönlich zugeordnet. Er zeichnete verantwortlich für grausame Folter, die Errichtung von Arbeitslagern und die Inhaftierung von Homosexuellen. Selbstverständlich ist die Huldigung so einer Person auch zu hinterfragen." (Schluss)

