Regierung für die Pflege gesucht!

Einladung zur Pressekonferenz der Bundesarbeitsgemeinschaft freie Wohlfahrt (Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz, Volkshilfe)

Wien (OTS) - Betreuung und Pflege sind politische Dauerbrenner. Dafür sorgt die demografische Entwicklung ebenso wie die immer wiederkehrenden Finanzierungsdebatten. Die fünf Organisationen der Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt (BAG) - Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz und Volkshilfe - präsentieren die wichtigsten Aufgaben im Bereich Betreuung und Pflege für die kommende Bundesregierung.

Zeit: Dienstag, 5. November 2013, 10.00 Uhr

Ort: Cafe Landmann, Universitätsring 4, 1010 Wien

Am Podium:

Bernd Wachter (Caritas Österreich, Generalsekretät)

Michael Chalupka (Diakonie Österreich, Direktor)

Walter Marschitz (Hilfswerk Österreich, Geschäftsführer)

Michael Opriesnig (Österreichisches Rotes Kreuz, stv. Geschäftsführer)

Erich Fenninger (Volkshilfe Österreich, Geschäftsführer)

In der Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt (BAG) arbeiten seit 1995 die großen Trägerorganisationen Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz und Volkshilfe zusammen, um gemeinsame sozialpolitische Anliegen zu artikulieren sowie eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Arbeit privater gemeinnütziger Träger in Österreich zu erreichen.

Themenschwerpunkte der BAG sind Pflege, Sozialhilfe, Armut, Integration und Kinderbetreuung.

Als Trägerorganisationen der freien Wohlfahrt beschäftigen die fünf Organisationen gemeinsam über 42.100 angestellte MitarbeiterInnen und mehr als 4.500 Zivildienstleistende. 93.010 Personen bringen ehrenamtliches Engagement in die Arbeit dieser Organisationen ein. Mit insgesamt 1,9 Mrd. Euro Jahresumsatz am Jahr 2012 sind die fünf BAG-Organisationen ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor in Österreich. Mehr Informationen unter www.freiewohlfahrt.at

