Schalli - Stronach/Prasch: "Selbstreinigungsprozess beendet!"

Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende

Klagenfurt (OTS) - Ganz deutliche Worte findet Hartmut Prasch, Klubobmann des Team Stronach im Kärntner Landtag, zum Klub-Austritt von Siegfried Schalli: "Schalli ist mit diesem Schritt seinem längst notwendig gewordenen Ausschluss aus dem TS-Klub zuvorgekommen. Er hat in den letzten Wochen und Monaten ein unfassbares und überdimensionales Konstrukt an Unwahrheiten und Intrigen aufgebaut. Der Ausschluss Schallis wurde bereits am Montag von sämtlichen Bezirksverantwortlichen der Partei begrüßt und abgesegnet und von der Bundespartei unterstützt." Für Prasch kann sich das Team Stronach im Landtag nun "unbeirrt und mit neuer Kraft den Herausforderungen stellen. Herr Schalli schreckt mittlerweile vor keinem Mittel mehr zurück unsere Bewegung, egal in welcher Form, öffentlich anzupatzen."

Prasch verlangt von Schalli ultimativ, dass dieser sein Mandat "mit sofortiger Wirkung zurücklegt". Für Prasch ist weiter klar: "Sollte Schalli auch nur noch einen Funken Anstand und Ehre besitzen, dann tritt er heute noch als Abgeordneter zurück, keiner wird ihn vermissen. Das Team Stronach für Kärnten kämpft seit jeher für mehr Sauberkeit, Anstand und Charakter in der Politik. Schalli hat eindrucksvoll bewiesen, dass er genau diese Eigenschaften nicht hat."

