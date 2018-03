KORREKTUR: Stronach/Krainer: "Jetzt reicht es! Siegfried Schalli aus Partei ausgeschlossen"

Schalli verheimlichte gegenüber Parteiführung schwerwiegende Angelegenheiten. Sofortiger Mandatsverzicht gefordert

Klagenfurt/Oberwaltersdorf/Wien (OTS) - Die Landesparteiobfrau des Team Stronach für Kärnten, Andrea Krainer, teilt heute Mittwoch, in einer Stellungnahme mit, dass Siegfried Schalli mit sofortiger Wirkung aus der Stronach-Bewegung ausgeschlossen worden ist. "Schalli hat gegenüber der Bundes- und auch gegenüber der Landespartei schwerwiegende Angelegenheiten aus der Vergangenheit konsequent verheimlicht. Es haben sich in den letzten Tagen - zum Teil auch schon länger kursierende - Gerüchte und erhebliche Vorwürfe nunmehr bestätigt. Schalli entspricht damit nicht den Grundwerten des Team Stronach. Weiters hat dieser in den letzten Wochen parteiintern massivste und systematische Intrigen gesponnen, Menschen untereinander ausgespielt, Spaltungsversuche initiiert und in unverschämter Art und Weise Unwahrheiten verbreitet."

Der Ausschluss Schallis wurde von Seiten der Kärntner Landespartei auch mit der Bundespartei abgestimmt.

"Seinen wahren Charakter offenbarte Schalli heute bei seiner Pressekonferenz, in der er keinerlei Unrechtsverständnis zeigte und weiter letztklassige Versuche unternimmt, sich von der Täter- in die Opferrolle zu bringen", schließt Krainer.

