Insight bestellt Wolfgang Ebermann zum Präsidenten des EMEA-Geschäfts

Tempe, Arizona (ots/PRNewswire) - Insight Enterprises, Inc. , ein führender globaler Technologieanbieter, der Hardware, Software und Servicelösungen vertreibt, gibt bekannt, dass das Unternehmen Wolfgang Ebermann mit Wirkung zum 6. Januar 2014 zum Präsidenten des EMEA-Geschäfts bestellt hat.

Ebermann wechselt nach 22-jähriger Tätigkeit bei Microsoft zu Insight, wo er als Vice President & COO zuletzt für die Geschäfte in Zentral- und Osteuropa zuständig war. In dieser Funktion war Ebermann für den gesamten Vertriebs-, Marketing- und Servicebereich eines milliardenschweren Unternehmens mit etwa 2.000 Mitarbeitern in über 20 Ländern verantwortlich. Während seiner Zeit bei Microsoft hatte er zahlreiche weitere Führungspositionen inne und war unter anderem als Vice President des Geschäftsbereichs Mittelstand & Partner in der Region EMEA aktiv. Vor seiner Tätigkeit bei Microsoft war Ebermann bei der Hewlett-Packard Peripherals Group (Europe) als europäischer Software-Marketingmanager in erster Linie für strategisches Account-Management und Marketing zuständig. Sein Studium der Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt internationales Marketing und Personal absolvierte Ebermann an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Rosenheim.

"Ich bin begeistert, dass Wolfgang Ebermann sich für den Wechsel zum Insight-Team entschlossen hat, um fortan die Leitung unseres EMEA-Geschäfts zu übernehmen", erklärte Ken Lamneck, der Präsident und CEO von Insight. "Er blickt auf eine langjährige Erfolgsgeschichte bei der gezielten Optimierung der betrieblichen Abläufe zurück und hat in mehreren europäischen Ländern für Wachstumssteigerungen im Mittelstands- und Grosskundengeschäft gesorgt. Mit seinem Führungsstil und seiner Erfahrung wird Wolfgang Ebermann uns ohne jeden Zweifel dabei helfen, unsere Wettbewerbsposition im EMEA-Geschäft im Jahr 2014 und darüber hinaus weiter zu festigen und auszubauen."

Besuchen Sie http://www.INSIGHT.com oder wählen Sie die Rufnummer 800-INSIGHT, um Näheres über Insight zu erfahren.

Informationen zu Insight

Insight Enterprises, Inc. ist ein führender Technologieanbieter, der Hardware, Software und Servicelösungen für Geschäfts- und Regierungskunden in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika sowie im Asien-Pazifik-Raum vertreibt. Insight hilft Unternehmen bei der Umsetzung ihrer technologischen Ziele und konzentriert sich auf die Bereiche Office-Produktivität,



Unified Communications und Zusammenarbeit [https://www.insight.com/us/en/solutions/unified-communications-collaboration.html], Mobilität, Netzwerke und Sicherheit [https://www.insight.com/us/en/solutions/mobility-network-and-security.html], Rechenzentren und Virtualisierung [https://www.insight.com/us/en/solutions/data-center-and-virtualization.html], Datenschutz

und

Cloud [https://www.insight.com/us/en/solutions/cloud.html]. Insight hat weltweit bereits über drei Millionen Cloud-Zugänge an Unternehmen und Kunden aus dem öffentlichen Sektor verkauft. Mit etwa 5.400 Mitarbeitern weltweit und einem Umsatz von 5,3 Milliarden USD im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2012 wird Insight an 470. Stelle der Fortune-500-Rangliste des Jahres 2013 geführt. Für nähere Informationen wählen Sie innerhalb der Vereinigten Staaten die Rufnummer 1.800.INSIGHT (1.800.467.4448) oder besuchen Sie http://www.insight.com. NSIT-M

Ansprechpartner: Presse: Chuck King Insight Enterprises, Inc. Tel. +1(480)409-6390 E-Mail: chuck.king @ insight.com Gina Sharp White Label Media Tel. +44(0)208-185-0788 E-Mail: gina @ whitelabelglobal.com Investoren: Helen Johnson Insight Enterprises, Inc. Tel. +1(480)333-3234 E-Mail: helen.johnson @ insight.com