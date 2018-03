Grüne Wien/Akkilic: Grüne starten Aktion "Wien ist mehrsprachig"

Geschäftstreibende werben mit Aufklebern für verschiedene Sprachen

Wien (OTS) - Die Grünen Wien haben heute die Aktion "Wien ist mehrsprachig" gestartet. "In Wien werden rund 250 Sprachen gesprochen. Dies ist eine positive Herausforderung für die Stadt. Öffentliche Einrichtungen, Medien, Universitäten, Schulen, Wirtschaftstreibende und viele Familien praktizieren Mehrsprachigkeit. Die Mehrsprachigkeit ist ein Spiegelbild unserer gesellschaftlichen und kulturellen Diversität", betont der Integrationssprecher der Grünen Wien, Senol Akkilic.

Bei der Aktion bringen verschiedene Geschäftstreibende Aufkleber "Wir sind mehrsprachig" an den Auslagenfenstern an, wodurch ersichtlich wird, welche Sprachen in den einzelnen Unternehmen, Gastgewerbebetrieben und Geschäften gesprochen werden. Die Aktion, die von den Grünen Wien in Zusammenarbeit mit Hans Jürgen Krumm, Sprachwissenschafter an der Uni Wien initiiert wurde, startete heute vormittag im Columbuscenter in Wien Favoriten, wo 21 verschiedene Sprachen gesprochen werden. Weitere Stationen waren heute die Firma Betten Reiter sowie das Bildungsinstitut Bilcom, die Restaurants Balkan Express, Aura Cafe Restaurant sowie Türkis Restaurant in Wien Favoriten.

"Jede Sprache, inklusive der Gebärdensprache, eröffnet neue Möglichkeiten, mit denen wir am Arbeitsmarkt, in der virtuellen Welt und im Sozialleben neue Impulse setzen und neue Visionen entwickeln können. Deutsch und alle anderen Sprachen stehen nicht im Wettbewerb zueinander, sondern ergänzen sich. Rot Grün stärkt diese Bereitschaft und streicht mit konkreten Schritten die Bedeutung der Sprachenvielfalt hervor", so Akkilic abschließend.

