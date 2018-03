OMV zeigt Kunst aus Wien in Istanbul

Wien (OTS) - Zum ersten Mal unterstützt und konzipiert das integrierte, internationale Öl- und Gasunternehmen OMV als neuer Kooperationspartner der Contemporary Istanbul (7. bis 10. November 2013) ein Special Project österreichischer Gegenwartskunst in der Türkei. In der Ausstellung DIYALOG: ART FROM VIENNA werden in Wien lebende Künstler gezeigt, deren Werke das hohe künstlerische Potential der multikulturellen Kunst- und Kulturhauptstadt Österreichs widerspiegeln.

Die OMV ist Hauptaktionär von Petrol Ofisi, Türkeis führendem Unternehmen im Tankstellen- und Kundengeschäft. Über das wirtschaftliche Engagement hinaus sind der kulturelle Austausch und Dialog zwischen den Kernmärkten Österreich, Rumänien und Türkei Ziel des Kultursponsorings des Unternehmens.

Der Dialog und Kulturaustausch zwischen Wien und Istanbul wurde bereits durch mehrere Projekte der OMV erfolgreich gefördert, etwa durch DIYALOG: ART FROM ISTANBUL bzw. TURKEY auf der VIENNAFAIR 2011 und 2012 oder durch die Großausstellung türkischer Kunst Signs taken in wonder im MAK, Museum für angewandte Kunst/Gegenwartskunst in Wien Anfang 2013.

DIYALOG: ART FROM VIENNA

Die Werke der Ausstellung DIYALOG: ART FROM VIENNA wurden durch einen namhaften Kuratorenpool, bestehend aus Kunstfachleuten verschiedenster Bereiche, ausgewählt mit dem Ziel, ein grenzüberschreitendes, dynamisches Netzwerk zu bilden. Von den Kuratoren wurden je ein bedeutender, prominenter Künstler der älteren Generation und je ein junger Künstler, ein emerging artist mit hohem Potential ausgewählt. Diese Künstler sind mit einer re-präsentativen und für ihr Werk charakteristischen Arbeit in Istanbul vertreten -eine Schlüsselarbeit, die wichtige Gegenwartsaspekte beinhaltet und ein deutliches Statement setzt.

Das Konzept der Ausstellung ist bewusst auf eine sehr persönliche, konzentrierte Auswahl von Werken mit breitem künstlerischem Spektrum ausgerichtet. Dadurch ergibt sich ein Querschnitt der gegenwärtigen Kunst Wiens, der unabhängig von Marktmechanismen und Trends eindrucksvolle Künstlerpersönlichkeiten, aber auch die Kuratoren und deren unbeeinflusste persönliche Auswahl in den Vordergrund stellt.

Das Special Project beinhaltet wichtige Positionen österreichischer Malerei und Zeichnung, Raum- und Wandinstallationen, Objekte und Fotografie und lädt die Besucher ein, aktiv mitzuwirken. Vermittelt wird Kunst als Ansichtssache, die den Besuchern einen freien Raum des Sehens, Entdeckens und der Diskussion eröffnet. Bei den gezeigten Arbeiten sind das persönliche Umfeld als Erfahrungsraum, die Rezeption der Kunstgeschichte, gesellschaftspolitische und Gender-Themen präsent. Stark vom Intellekt geprägte Formen von Abstraktion und Konzept begegnen hier persönlich-intimen, poetischen Bildwelten.

Die Ausstellung wirft etliche Fragen auf: Wie positioniert sich Wiener Kunst im internationalen Kontext? Ist Wiener Kunst anders? Welche inhaltlichen, formalen oder ästhetischen Ausdrucksformen verfolgt sie? Wie verarbeitet der Wiener Künstler die Auswirkungen seiner Zeit? Das OMV Special Project DIYALOG: ART FROM VIENNA versucht durch eine exemplarische, jedoch äußerst individuell bestimmte Präsentation im breiten Feld der Wiener Kunst auf diese Fragen Antwort zu finden.

Weitere Ausstellungen von österreichischen Künstlern in Istanbul Darüber hinaus präsentiert das österreichische Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur, Sektion für internationale Angelegenheiten und Kultus, seit September die Ausstellung Desiring the Real. Austria Contemporary Werke von Künstlerinnen und Künstlern, die in den vergangenen Jahren für die Kunstsammlung des Bundes angekauft wurden, ergänzt durch Leihgaben. Die Ausstellung wird an folgenden Ausstellungsorten gezeigt: in der Jewish Bakery (bis 10.10.) und im Österreichischen Kulturforum Istanbul (bis 10.10.).

DIYALOG: ART FROM VIENNA

Contemporary Istanbul

Istanbul Congress Center (ICC)

Taskisla Street Harbiye 34367

Ébene B5, Stand IKM201

7. - 10. November 2013

Öffnungszeiten: 11:00 - 20:00 täglich

www.contemporaryistanbul.com

10 KURATOREN / 20 KÜNSTLER AUS WIEN

Jakob Lena Knebl / Hans Scheirl

ausgewählt von Berthold Ecker

Kunstreferent der Stadt Wien, Leiter MUSA, Wien

Constantin Luser / Brigitte Kowanz

ausgewählt von Edelbert Köb

Kurator

Sevda Chkoutova / Ines Doujak

ausgewählt von Hedwig Saxenhuber

Autorin, Kuratorin, Editorin springerin

Ute Müller / Heinrich Dunst

ausgewählt von Nicolaus Schafhausen

Direktor Kunsthalle Wien

Verena Dengler / Heinz Frank

ausgewählt von Georg Schöllhammer

Autor, Kurator, Herausgeber springerin

Gabriele Edlbauer / Rudolf Polanszky

ausgewählt von Christina Steinbrecher-Pfandt

Künstlerische Leiterin, VIENNAFAIR The New Contemporary

Rita Nowak / Hubert Scheibl

ausgewählt von Christoph Thun-Hohenstein

Direktor MAK, Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Wien

Lilli Thießen / Franz Graf

ausgewählt von Vita Zaman

Künstlerische Leiterin, VIENNAFAIR The New Contemporary

David Moises & Chris Janka / Bele Marx & Gilles Mussard

ausgewählt von Karin Zimmer

Leiterin der Abteilung für kulturelle Auslandsangelegenheiten, BMUKK Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

Herbert Brandl / Kevin A. Rausch

ausgewählt von Barbara Baum

Kuratorin, Kunstberatung OMV Art Projects, Ausstellungskonzept / Koordination

Hintergrundinformation:

OMV Sponsoring

Das Sponsoring der OMV umfasst die Bereiche Sport und Kultur. Im Sport engagiert sich die OMV an regional wichtigen Standorten in Mittel- und Osteuropa im Bereich Skispringen (Nationale Skiverbände in Österreich, Tschechien, Slowenien und Rumänien), Laufen und Fußball. Im Kultursponsoring konzentriert sich die OMV auf den Kulturaustausch zwischen ihren Kernmärkten Österreich, Rumänien und der Türkei im Bereich der zeitgenössischen bildenden Kunst.

OMV Aktiengesellschaft

Mit einem Konzernumsatz von EUR 42,65 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 29.000 im Jahr 2012 ist die OMV Aktiengesellschaft das größte börsennotierte Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Exploration und Produktion ist OMV in den zwei Kernländern Rumänien und Österreich aktiv und hält ein ausgewogenes internationales Portfolio mit einer Tagesproduktion von rund 303.000 boe in 2012. OMV betreibt in Österreich ein 2.000 km langes Gaspipelinenetz mit einer vermarkteten Kapazität von rund 103 Mrd m3 im Jahr 2012. Im Bereich Raffinerien und Marketing verfügt OMV über eine jährliche Raffineriekapazität von 22 Mio t und mit Ende 2012 über rund 4.400 Tankstellen in 13 Ländern inklusive Türkei.

