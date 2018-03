Baileys® Chocolat Luxe präsentiert die bahnbrechende Verschmelzung echter belgischer Schokolade mit einem alkoholischen Getränk als Innovation für Reisende weltweit

London (ots/PRNewswire) - Erfinder des Likörs "Baileys Irish Cream" kündigen wissenschaftlichen Durchbruch an, eine Création aus belgischer Schokolade, irischem Whiskey und Sahne.

Baileys - die Marke, die irischen Whiskey auf innovative Art mit Sahne mischte, kündigt heute die Lancierung ihrer neuesten Erfindung für Reisende weltweit an: Baileys Chocolat Luxe.

Baileys Chocolat Luxe verkündet eine Weltklasse-Innovation in Sachen Schokolade - ab heute wird sie Reisenden in ausgewählten zollfreien Verkaufsstellen weltweit angeboten, damit diese einen Hauch von Luxus mit nach Hause bringen können.

Dabei handelt es sich um eine erstklassige Mischung aus hochwertiger belgischer Schokolade, irischem Whiskey und Sahne. Die Entwicklung nahm mehr als drei Jahre in Anspruch und das Ergebnis sorgt nun für ein einzigartiges Trinkvergnügen mit dem cremigen Geschmack flüssiger Schokolade. Dafür wurden verschiedene beliebte Geschmacksrichtungen auf noch nie dagewesene Weise zu einem einzigen himmlischen Gaumenerlebnis kombiniert. Die Idee hinter der Rezeptur von Baileys Chocolat Luxe war die Kreation eines alle Sinne berührenden Genusses, der dem Verzehr eines Stücks Schokolade nahekommt. Das Getränk bietet einen wahrhaftigen Schokoladengenuss - vom ersten bis zum letzten Bissen, nach welchem sich der reichhaltige Nachgeschmack des Kakaos im Gaumen entfaltet.

Das ist der Durchbruch in der Geschichte der "Getränke-Alchemie". Baileys Chocolat Luxe kombiniert luxuriöse Zutaten, zu denen die Madagaskar-Vanille und über 30 Gramm echte belgische Schokolade pro Flasche gehören, die die cremigen Karamelltöne eines traditionellen Baileys mit dem weichen Geschmack hochwertigster Schokolade krönen.

Baileys war der weltweit erste Irish Cream-Likör und ist der meistverkaufte Likör weltweit.* Baileys Chocolat Luxe wurde von Anthony Wilson, dem Sohn des Erfinders des Original Baileys Irish Cream, entwickelt. Anthony bereiste über drei Kontinente, um die feinsten Schokoladen der Welt - 200 Sorten insgesamt - persönlich zu verkosten. In seinem Bestreben, den Stoff zu finden, der das Herz eines Schokoladenliebhabers am höchsten schlagen lässt, entwickelte er gemeinsam mit seinem Team über 800 Rezepte und arbeitete unermüdlich daran, den bis dahin unergründlichen Code zur perfekten Mischung von Schokolade mit Baileys Original Irish Creme zu knacken.

Anthony Wilson über seine einzigartige Kreation: "Baileys war der erste Likör, bei dem irischer Whiskey mit Sahne verfeinert wurde, und nun wird diese Weltneuheit gefolgt von Baileys Chocolat Luxe - der bahnbrechenden Innovation in Sachen Schokolade. Zum ersten Mal wurden echte belgische Schokolade und Alkohol auf solche Weise vereint, dass das Getränk den alle Sinne berührenden Genuss flüssiger Schokolade bietet. Ich bin stolz, Teil des Teams zu sein, das Weltreisenden erstmals ein Stück "Schokoladen-Paradies" näherbringt."

Steve White, Global Marketing Director von Diageo Global Travel and Middle East, sagte: "Wir sind stets darin bestrebt, Konsumenten neue und besondere Trinkerlebnisse anzubieten. Dank der brillanten Arbeit von Anthony Wilson und seinem Team freuen wir uns, ihnen nun diese luxuriöse Weltklasse-Mischung vorzustellen. Ab heute ist Baileys Chocolat Luxe für Reisende an ausgewählten Flughäfen weltweit erhältlich. Aufgrund der Zutaten aus über drei Kontinenten ist es ein wirklich passendes und einzigartiges Angebot für Reisende".

Redaktionelle Hinweise

*Quelle: Impact Databank, Februar 2013

Baileys Chocolat Luxe ist ab heute in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften auf der ganzen Welt erhältlich.

Empfohlener Verkaufspreis für Baileys Chocolat Luxe: 15,00 GBP / 16,00 EUR / 22,50 USD pro 0,5 l

Baileys Chocolat Luxe - Alk. % Vol. (Alkohol in Volumenprozent): 15,7 %

Baileys Chocolat Luxe ist ausschliesslich in Flaschen zu je 0,5 l erhältlich.

Über BAILEYS:

Baileys war der weltweit erste Irish Cream-Likör - eine einzigartige Mischung cremiger irischer Sahne mit hochwertigen Spirituosen und Whiskey. Er hat bei den renommierten "San Francisco World Spirits Awards" mehr Medaillen als alle seine Konkurrenten gewonnen und erlangte im Jahr 2012 die Auszeichnung "Gold". Baileys ist zudem der bedeutendste Anbieter von Sahnelikören und vertreibt jährlich über 82 Millionen Flaschen weltweit. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Baileys unter: http://www.baileys.com

ÜBER DIAGEO

Diageo ist ein international marktführendes Unternehmen für Qualitätsgetränke und bietet eine einzigartige Kollektion an alkoholischen Markengetränken aus den Kategorien Spirituosen, Wein und Bier. Dazu gehören Johnnie Walker, Crown Royal, JepsilonB, Buchanan's, Windsor und Bushmills Whiskies, Smirnoff, Cîroc und Ketel One Vodkas, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray und Guinness.

Diageo ist ein global agierendes Unternehmen, dessen Produkte in mehr als 180 Ländern rund um den Globus verkauft werden. Das Unternehmen ist sowohl an der New York Stock Exchange (DEO) als auch an der London Stock Exchange (DGE) börsennotiert. Weitere Informationen über Diageo sowie die Mitarbeiter und Marken des Unternehmens finden Sie auf http://www.diageo.com". Für die internationalen Ressourcen von Diageo für den verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol durch gemeinsame Best-Practice-Tools, Informationen und Initiativen besuchen Sie bitte http://www.DRINKiQ.com.

Leben feiern... jederzeit, überall.

Die Bezeichnung BAILEYS und damit in Verbindung stehende Logos sind Markenzeichen.

