Skifahren hat Zukunft - vielleicht schon am Wochenende

Kärntens Seilbahnen investieren 18 Millionen Euro. Studie bestätigt: Ein Drittel der Skifahrer ist unter 30 und sehr zufrieden. Saisonstart am Wochenende?

Klagenfurt (OTS) - Skifahren ist in, das bestätigt eine aktuelle Studie von Manova, die Wolfgang Löscher, Fachgruppenobmann der Kärntner Seilbahnen, am Mittwoch präsentierte. Dafür wurden österreichweit rund 33.000 Menschen direkt in den Skigebieten und via Internet über Altersstruktur, Kundenorientierung und Zufriedenheit befragt. Vergleiche mit den vergangenen Jahren zeigen: Die Skifahrer auf den heimischen Pisten werden im Durchschnitt kaum älter. Der Altersdurchschnitt bleibt über die Jahre hinweg gleich und liegt 2013 bei 38 Jahren. Der Anteil der 20- bis 29jährigen steigt sogar an. "Das Skifahren ist jung und wird es bleiben", sagt dazu Reinhard Zechner von der Kärnten Tourismus Holding: "Das heißt, dass Skifahren Zukunft hat!" Mehr als 70 Prozent der Winterurlauber würden wegen des Skifahrens nach Kärnten kommen, betonte Löscher, der auch die Wertschöpfung durch die Seilbahnwirtschaft hervorhob: "Ein Euro Umsatz beim Lift bedeutet vier Euro in umliegenden Bereichen."

Wintersport ist für Jugend und Familien wichtig

Auch immer mehr Familien zieht es in die Berge: Im Winter 2011/12 lag der Anteil der Familien mit Kindern bei 19 Prozent, im Winter 2012/13 bereits bei 23 Prozent. "Familien sind enorm wichtig für den Nachwuchs auf den Pisten und das bedeutet auch einen klaren Auftrag für unsere zukünftige Arbeit. Wir unterstützen die jungen Skifahrer durch verschiedene Aktionen wie zum Beispiel die Erlebniswoche im Schnee, in der tausende Kärntner Volksschüler gratis Skifahren können", sagte Löscher. Jüngere Gäste finden die Skigebiete unterhaltsam und erlebnisreich."

An einer finanziellen Lösung für das Gratis-Skifahren für Pflichtschüler und - österreichweit einzigartig - auch Volksschüler wird gearbeitet, Löscher ist optimistisch, gemeinsam mit dem Land die bestehende Finanzierungslücke zu schließen: "Die Seilbahnen bringen für diese Art der Nachwuchspflege 400.000 Euro auf. Wir werden uns anstrengen, eine Lösung zu finden." Dass das Skifahren aus der Mode kommt, befürchtet Löscher nicht: "Die Bereitschaft der Eltern ist sehr hoch, rund 95 Prozent der Kindergartenkinder nahmen an Skikursen teil, auch in den Volksschulen ist Skifahren sehr beliebt. Einen Rückgang gibt es dann bei den Höheren Schulen, aber die Zahl der jugendlichen Skifahrer bleibt bei sinkender Schülerzahl konstant."

Hohe Zufriedenheit auch beim Preis-Leistungs-Verhältnis

"Der Preis ist für die meisten Wintersportler kein Thema, das spiegelt sich auch in der Studie wider", sagt Löscher. Die Zufriedenheit mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis ist über die Jahre hinweg gleich geblieben und hat sich 2013 sogar verbessert. Das gilt auch für die jüngeren Skifahrer. Gegenüber der Vorsaison haben die heimischen Seilbahnunternehmen die Tarife für Tageskarten nur geringfügig erhöht. "Diese Erhöhung ist angesichts der steigenden Energiepreise und umfangreichen Investitionen gerechtfertigt", sagt Löscher. In fast allen Skigebieten gibt es Familienermäßigungen. Die Kärntner Preise liegen im Bundesländervergleich im Mittelfeld. Insgesamt seien die Wintersportler sehr zufrieden mit dem Angebot, die hohe Zufriedenheit wirke sich auf die Weiterempfehlungsrate aus:

Fast 90 Prozent empfehlen ihr Skigebiet sicher weiter, über 95 Prozent wollen in Zukunft gleich oft beziehungsweise öfter Skifahren.

Kleine Skigebiete mit Problemen

Löscher bestätigte, dass kleinere Skigebiete unter der allgemein sinkenden Rentabilität besonders leiden würden und kaum in der Lage seien, die nötigen Investitionen zu erwirtschaften. Das hänge vor allem mit der touristischen Infrastruktur zusammen: "Ohne Betten ist die wirtschaftliche Gestaltung zunehmend schwierig." Kärnten leide hier im Gegensatz zu anderen Tourismusregionen wie etwa Salzburg unter der geringen privaten Kapitalausstattung, erklärte Löscher, Geschäftsführer der Bergbahnen Dreiländereck in Arnoldstein und der Bergbahnen Verditz-Schwarzsee: "Wenn dort eine Seilbahn vorhanden ist, gibt es rundherum eine prosperierende Investitionstätigkeit." Ganz entscheidend ist für Löscher der Faktor Unternehmertum und die nötige Initiative, auch wenn es oft ein harter, steiniger Weg sei:

"Es ist halt so, dass einer vorne stehen muss und den Karren zieht."

Guter Winter steht bevor

Die Wintersaison könnte vielleicht in den höher gelegenen Gebieten bereits am kommenden Wochenende starten, Löschers Erwartungen sind gedämpft positiv: "Wir werden die Ergebnisse des vergangenen Winters halten oder leicht übertreffen. Die Signale von Märkten, die bisher schwer unter der Krise gelitten haben, sind gut." Die Fachgruppe der Seilbahnen zählt in Kärnten 76 Mitglieder, die mit 1000 Mitarbeitern 58 Seilbahnen und 200 Schlepplifte betreiben.

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Kärnten

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 05/90 90 4-660

mailto: oeffentlichkeitsarbeit @ wkk.or.at