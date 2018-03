AVISO: Bundesratspräsident Todt präsentiert Buch über "Profiling"

Die Entschlüsselung der Botschaften des Körpers

Wien (PK) - Auf Einladung des Präsidenten des Bundesrats, Reinhard Todt, wird heute Abend die Unternehmensberaterin und Managementtrainerin Patricia Staniek ihr neues Buch im Parlament vorstellen. In "Profiling - Ein Blick genügt und ich weiß, wer du bist" illustriert sie anschaulich, wie die nonverbalen Botschaften des Körpers entschlüsselt bzw. wie Lügen und Schwindeleien erkannt werden können.

"Weil du die Augen offen hast, glaubst du, du siehst", - dieser weise Satz von Johann Wolfgang von Goethe, der auch von Staniek in ihrem Werk "Profiling" zitiert wird, weist uns den Weg in Richtung der Erkenntnis, dass die Wahrheit oft tiefer liegt, als man auf den ersten Blick zu erkennen vermag, gibt Bundesratspräsident Todt zu bedenken. Menschen sind Schauspieler auf der Bühne des Lebens, erfüllen Rollen und versuchen ihre wahren Gefühle, Gedanken, ihr wahres Ich vor anderen zu verbergen. Wer weiß wie, kann aber einen Blick hinter diese - teils bewusst, teils unbewusst - selbst erschaffenen Masken werfen. Dass die Fähigkeit "Menschen zu lesen", für jeden erlernbar ist, der es wagt genau zu beobachten, der bereit ist mit seinem Gegenüber zu "reden", nicht nur zu "plaudern", das wird in diesem Buch spannend veranschaulicht.

Patricia Staniek ist Gründerin und Geschäftsführerin von "management pilots" und seit vielen Jahren als Beraterin, Coach und Trainerin von Politikern, Spitzensportlern, Topmanagern sowie von zahlreichen prominenten Persönlichkeiten tätig. Als Expertin für das Verhalten des Menschen als Individuum und in Gruppen entwickelte sie u.a. gemeinsam mit dem Wolf Science Center in Ernstbrunn den Erlebnis-Workshop "Wolf Experience".

Die Präsentation des 192 Seiten umfassenden Buches, das im Echomedia Verlag erschien, wird um 18.00 Uhr im Salon des Bundesrates stattfinden. (Schluss) sue

HINWEIS: Fotos finden Sie nach dieser Veranstaltung im Fotoalbum auf www.parlament.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pk @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at