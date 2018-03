Am 8. November ist Tag des Apfels

Heurige Erntemenge kleiner, aber sehr gute Qualität

Wien (OTS) - Jedes Jahr wird am zweiten Freitag im November, heuer also am 08.11., der Tag des Apfels gefeiert. Immerhin ist diese Frucht die beliebteste Obstart der Österreicher. Rund 72.000 t Äpfel werden pro Jahr verspeist, 5% davon wurden im vergangenen Jahr in Bio-Qualität gekauft, wertmäßig macht dies einen Anteil von 8% aus. Als wahre Apfeltiger entpuppen sich Familien mit Kindern. In dieser Kategorie liegt der Anteil der Käufer um rund 35% höher als beispielsweise bei jungen Singles.

Trockenheit verursacht kleinere Ernte

In Österreich werden auf rund 7.000 ha Äpfel kultiviert. Die überwiegende Menge kommt dabei aus der Steiermark mit etwa 5.500 ha. Auch in Niederösterreich, im Burgenland und in Oberösterreich gibt es nennenswerte Apfelanlagen.

Die heurige Apfelernte ist aufgrund der Trockenheit in den Sommermonaten insgesamt kleiner ausgefallen als im vergangenen Jahr. Die Steiermark war von den Trockenschäden besonders betroffen, was sich in Menge und Fruchtgröße auswirkt - die Qualität ist sehr gut. Ganz anders ist die Situation in Niederösterreich. Hier bescherte der stete Wechsel aus Trockenheit und Niederschlägen eine außerordentliche Erntemenge. Wolfgang Lukas, Obstbauexperte der Landwirtschaftskammer NÖ, schwärmt von unglaublichen Fruchtqualitäten und -größen.

Marketing-Schwerpunkt: Sport und ein Apfel

Mit zahlreichen Maßnahmen präsentiert die AMA Marketing den Apfel an seinem großen Tag als idealen Jausensnack. Mehr als 40.000 Volksschüler in ganz Österreich erhalten am 08.11. einen Gratis-Apfel. Der Informationsfolder "Voll in Fahrt mit Äpfeln" zeigt auf flotte Weise die Bedeutung von ausgewogener Ernährung und Bewegung. Als Preis im dazugehörigen Gewinnspiel werden Sportgeräte verlost. Darüber hinaus machen Citylights und eine bundesweite Hörfunkkampagne auf die Stärken des Apfels aufmerksam. Unter dem Motto "Kindermund tut Wahrheit kund" erzählen Kinder in humorvollen Reimen, was es für eine gesunde Jause alles braucht. Für alle, die den Apfel auch gern verkochen, wurde eine Broschüre mit außergewöhnlichen Apfelrezepten zusammengestellt. Diese ist ab sofort im Webshop der AMA Marketing gratis erhältlich.

Äpfel gehören botanisch gesehen zu den Rosengewächsen. Man spricht auch von einer "Scheinfrucht", weil sich das Fruchtfleisch nicht nur aus dem verdickten Fruchtblatt entwickelt, sondern zusätzlich auch aus anderen Pflanzenteilen wie dem Blütenboden.

Im Handel ist eine breite Vielfalt an verschiedenen Apfelsorten erhältlich - von süßlich mild bis kräftig säuerlich. Mit der Einteilung der Apfelsorten beschäftigt sich eine eigene Wissenschaft:

die Pomologie.

Der beste Lagerort für Äpfel ist ein kühler, nicht zu trockener Platz. Die Früchte sollten getrennt von anderem Obst und Gemüse gelagert werden. Sie produzieren bei der Lagerung nämlich Ethylengas, das anderes Obst und Gemüse schneller reifen lässt.

