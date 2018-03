"Mach dich fit - ich mach mit" im ORF: Eine Initiative, Zehntausende in der Hocke und knapp 5 Millionen vor dem Bildschirm

ORF-Generaldirektor Wrabetz: "Bewusstsein schaffen"

Wien (OTS) - Dass am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, zehntausende Menschen in ganz Österreich für eine Minute in die (Abfahrts-)Hocke gingen, hatte auch mit dem Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden zu tun, es war vor allem aber die kollektive "Bewegungsminute" zu der der ORF in allen seinen Medien im Rahmen der "Bewusst gesund"-Initative "Mach dich fit - ich mach mit" vom 19. bis 29. Oktober 2013 aufgerufen hatte. Unter diesem Motto widmete sich der ORF 2013 mit seiner gesamten Medienvielfalt dem Thema Bewegung. Nach dem Auftakt im April 2013 standen im Mittelpunkt der zweiten Schwerpunktphase, mit 20 TV-Produktionen allein in ORF eins und ORF 2, die Themen "Bewegung im Arbeitsalltag" und "Vermeidung von Stressfaktoren am Arbeitsplatz". Die Bilanz kann sich sehen lassen: Insgesamt 4,907 Millionen Österreicherinnen und Österreicher (weitester Seherkreis) ließen sich heuer vom ORF "bewusst gesund" bewegen, das sind 68 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren. Allein im Oktober waren es 3,724 Millionen bzw. 51,6 Prozent der TV-Bevölkerung. Abschluss und Höhepunkt der Initiative war die gestrige Sendung "Stöckl live" mit bis zu 546.000 Zuschauerinnen und Zuschauern (18 Prozent Marktanteil). Den Topwert erreichte in den vergangenen zehn Tagen die dem Bewegungs-Schwerpunkt gewidmete Promi-"Millionenshow" mit Sportlern von Rogan bis Stöger und bis zu 795.000 Zuseherinnen und Zusehern bei 28 Prozent Marktanteil.

"Der ORF informiert. Der ORF bewegt. Jede Österreicherin und jeder Österreicher, der sich wegen unserer Kampagne mehr bewegt, ist ein Gewinn. Das haben wir uns als ORF mit der 'Bewusst gesund'-Initiative 'Mach dich fit - ich mach mit' zum Ziel gesetzt, und - wie ich meine - eindrucksvoll erreicht", so ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz. "Mein Dank geht an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in den Dienst der 'bewussten' Sache gestellt haben, aber auch an unsere Zuschauer, die die Idee der Aktion weitergetragen haben."

"Wie stark die Marke 'bewusst gesund' nicht nur im ORF, sondern im ganzen Land bereits ist, zeigt der großartige Erfolg von 'Mach dich fit - ich mach mit' im Allgemeinen und der 'Bewegungsminute' im Speziellen", so Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn, Initiator von "Bewusst gesund". "Wer wie der ORF mit seinen entsprechenden Programmen Millionen Österreicherinnen und Österreicher erreicht und Zehntausende dazu bringt, sich in freier Natur zu bewegen, der zeigt, wie unverzichtbar er für das Allgemeinwohl ist. Der ORF 'bewusst bewegt'."

Vom Heldenplatz über Sölden bis zu "Willkommen bei Carmen Nebel":

Zehntausende bei ORF-Bewegungsminute

Während der zweiten Programmschwerpunktwoche von "Bewusst gesund:

Mach dich fit - ich mach mit" wurde ganz Österreich über die Medien des ORF dazu aufgerufen, sich am 26. Oktober ca. eine Minute lang in die berühmte Abfahrtshocke zu begeben. Damit soll auf unkomplizierte und gleichzeitig aufsehenerregende Weise unter dem Slogan FIT WIE WIR mehr Bewegung im Alltag verankert werden. Mehrere Zehntausende Menschen machten bei der ungewöhnlichen Aktion mit: Mehrere Tausend waren es bei der dem Sport gewidmeten Leistungsschau des Bundesheeres am Wiener Heldenplatz, ebenso viele vor der Ö3-Bühne im Zielraum von Sölden und viele mehr bei ähnlichen Aktionen in ganz Österreich. Entsprechend breit gefächert zeigte sich auch die ORF-Berichterstattung zur "Bewegungsminute": Am 26. Oktober waren um 19.18 Uhr in ORF 2 die spektakulärsten Bilder zu sehen. 726.000 Zuschauende bei 39 Prozent Marktanteil wollten sich das nicht entgehen lassen. Die Übertragung vom Ski-Weltcup in Sölden, "Bingo" und die "Seitenblicke" berichteten an diesem Tag. Und selbst die Zuschauer/innen von "Willkommen bei Carmen Nebel" in Magdeburg ließen sich die "Bewegungsminute" live on air nicht entgehen. Ö3 rief am 26. Oktober um 11.59 Uhr zur "Bewegungsminute" auf, davor hatte sich bereits Andi Knoll mit Hans Knauß ein Hocke-Duell geliefert.

13. "Bewusst gesund"-Initiative im ORF

Auf Anregung des ORF-Publikumsrats führt der ORF seit Februar 2008 unter der Dachmarke "Bewusst gesund" die Gesundheitsberichterstattung noch effektiver zusammen. Mit den Programminitiativen, die wissenschaftlich vom ORF-Gesundheitsbeirat unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn begleitet werden, verstärkt der ORF sein Serviceangebot kontinuierlich. Gemeinsam mit den Partnern stellt die ORF-Jahresinitiative die gesellschaftspolitische Bedeutung von Bewegung in den Vordergrund der Kommunikation.

In zahlreichen Sendungen von "Bewusst gesund - Das Magazin" über die "heute"-Familie, das ORF-Kinderprogramm "okidoki" bis zu Reportagen, Dokumentationen und Spielfilmen stand das Thema Bewegung im Mittelpunkt der ORF-TV-Berichterstattung der mittlerweile 13. "Bewusst gesund"-Programminitiative. Ausführliche Berichterstattung in Radio, Fernsehen und Internet liefern auch die ORF-Landesstudios. Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT begleiten die ORF-Gesundheitsinitiative mit zahlreichen Informationsangeboten. insider.ORF.at begleitet die Programminitiative mit einem Newsletter, der auf die Programmhighlights hinweist. Ebenfalls unter der Dachmarke "Bewusst gesund" widmet sich die "ORF nachlese" im Oktober der ORF-Initiative "Bewusst gesund: Mach dich fit - ich mach mit". Auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) stehen weiterhin zahlreiche Sendungen bzw. Beiträge mit Bezug zur Initiative "Bewusst gesund" als Video-on-Demand in einem Themenschwerpunkt bereit.

