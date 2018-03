Großes Hollywoodkino mit der ORF-Premiere von "Wasser für die Elefanten"

Francis Lawrences romantisches Drama mit Witherspoon, Pattinson und Christoph Waltz am 1. November in ORF eins

Wien (OTS) - Die Geschichte einer verbotenen Liebe, an einem magischen Schauplatz voller Abenteuer, Wunder und großer Gefahren, ein ausgezeichnetes Schauspielensemble und überwältigende Bilder erwarten das Publikum von ORF eins, wenn am Freitag, dem 1. November 2013, um 20.15 Uhr die ORF-Premiere des romantischen Dramas "Wasser für die Elefanten" auf dem Programm steht. In der eindrucksvoll bebilderten Verfilmung von Sara Gruens Roman "Water for Elephants", der zwölf Wochen lang die Bestsellerliste der "New York Times" anführte, zeigt sich der österreichische Oscar-Preisträger Christoph Waltz ("Inglourious Basterds", "Django Unchained", "The Zero Theorem") im Kampf mit dem jungen Rivalen Robert Pattinson ("Twilight"-Saga) um die Liebe von Oscar-Gewinnerin Reese Witherspoon ("Walk the Line") unberechenbar. Nach dem Welthit "I Am Legend" erzählt Regisseur Francis Lawrence in diesem opulenten Filmereignis erneut von einer Liebe unter extremen Umständen: von einer Liebe, die in einem Zirkus der dreißiger Jahre das Leben einer Kunstreiterin und eines angehenden Tierarztes dramatisch verändert. Drehbuchautor Richard LaGravenese stellt nach Produktionen wie "Die Brücken am Fluss" und "Der Pferdeflüsterer" erneut sein Können in diesem Genre unter Beweis.

Christoph Waltz mit "dieser entscheidenden Mischung aus Intelligenz, Schärfe und Humor"

Reese Witherspoon ist voll des Lobes für Christoph Waltz, "denn er ist der dunklen Seite von August wirklich auf den Grund gegangen und hat die kontrastierenden Facetten dieser Figur einfach großartig dargestellt". Auch Regisseur Lawrence spart nicht mit Lob für den österreichischen Oscar-Preisträger: "Christoph hat bei diesem Film so große Liebe für seine Figur, für die Geschichte, die Welt und die Themen des Films gezeigt. Aufgrund seines elektrisierenden Charmes und der von ihm ausgestrahlten Gefährlichkeit war er für die Rolle einfach perfekt. Er brachte diese entscheidende Mischung aus Intelligenz, Schärfe und Humor in die Figur ein."

Mehr zum Inhalt

1931 steht Jacob Jankowski (Robert Pattinson) vor dem Nichts, sein Lebensglück ist erschüttert. Nach dem Unfalltod seiner Eltern muss er sein Tiermedizinstudium vor der letzten Prüfung abbrechen und schließt sich als Tierarzt einem Zirkus an. In einem Land, das von der Großen Depression, einer der schwersten Wirtschaftskrisen aller Zeiten, in die Knie gezwungen wird, ist Jacobs Zukunft ungewiss und doch plötzlich voller Hoffnung. Auf den ersten Blick verliebt er sich in die Kunstreiterin Marlena (Reese Witherspoon), die Ehefrau des charismatischen, aber auch unberechenbaren Zirkusdirektors August Rosenbluth (Christoph Waltz). Als Jacob die neue Attraktion des Zirkus, die Elefantendame Rosie, wiederholt vor Rosenbluths brutalen Dressurmethoden zu schützen versucht, beginnt Marlena, die Gefühle des sanften Mannes zu erwidern. Sie glaubt jedoch nicht, dass diese Liebe eine Zukunft hat. Erst als es Jacob gelingt, das Geheimnis um Rosie, die als nicht dressierbar gilt, zu lüften, scheint unerwartet alles möglich.

Zahlreiche weitere Infos zum Film sind unter http://presse.ORF.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at