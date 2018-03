FPÖ-Mölzer: EU muss Ukraine als Brücke zu Russland betrachten

Moskaus Druck auf Kiew ist bedauerlich, aber auch verständlich - EU darf in Osteuropa nicht länger als verlängerter Arm der USA auftreten

Wien (OTS) - Es bedauerlich, dass Russland Druck auf die Ukraine ausübe, um Kiew von der für Ende November geplanten Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens mit der EU abzubringen, sagte der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer. "Die Ukraine ist schließlich ein souveräner Staat und kann daher frei entscheiden, mit wem sie ihre Beziehungen ausbauen möchte", betonte Mölzer.

Allerdings sei das Verhalten Moskaus, so der freiheitliche EU-Mandatar, durchaus verständlich und nachvollziehbar. "In der Vergangenheit ist die Europäische Union in Osteuropa wiederholt als Speerspitze der US-Hegemonialstrebens zur Einkreisung Russlands aufgetreten. Wenn Moskau deshalb fürchtet, dass die Ukraine, die Teil ihrer historischen Einflusssphäre ist, eines Tages dem US-amerikanischen Machtbereich eingegliedert wird, dann ist diese Sorge nicht unberechtigt", hielt Mölzer.

Deshalb forderte der freiheitliche Europaabgeordnete, die EU müsse künftig stärker die russischen Interessen und Befindlichkeiten berücksichtigen. "Die Östliche Partnerschaft darf nicht gegen Russland gerichtet sein. Außerdem muss Brüssel in Osteuropa als eigenständiger Akteur und nicht als verlängerter Arm Washingtons auftreten. Und was die Ukraine betrifft, so ist dieses Land als eine Brücke zu Russland zu betrachten", schloss Mölzer.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at