"Paul Kemp" spielt am 31. Oktober das "Spiel des Lebens"

Harald Krassnitzer in der fünften Episode der ORF-2-Serie

Wien (OTS) - Böse Vorahnungen, eine ungeheure Lebenslüge und eine schockierende Nachricht - das "Spiel des Lebens" spielt Harald Krassnitzer am Donnerstag, dem 31. Oktober 2013, wenn er um 20.15 Uhr (auch als Hörfilm) wieder in die Rolle des Mediators schlüpft. Und für "Paul Kemp" ist das auch "Alles kein Problem". In Gastrollen sind in der fünften Folge der ORF-Serie u. a. Emily Cox, Andrea Eckert, Silvia Fenz und Manuel Rubey zu sehen.

Von Assinger bis Zauner: topbesetzte Gastrollen

Neben Harald Krassnitzer sind in der in Wien und Niederösterreich gedrehten vorerst 13-teiligen ORF-Serie in weiteren Hauptrollen u. a. Katja Weitzenböck als seine Ehefrau, Michou Friesz als treue Mitarbeiterin, Erika Mottl als Mutter und Michael Dangl als Nachbar zu sehen. Weiters vor der Kamera standen Nikolaus Paryla, Judith Rosmair, Alexander Lutz und Johannes Zeiler. In Episodenrollen sind u. a. Armin Assinger, Wolf Bachofner, Gabriel Barylli, Emily Cox, Alfred Dorfer, Andrea Eckert, Julie Engelbrecht, Serge Falck, Gerald Greiner, Maddalena Hirschal, Philipp Hochmair, Andreas Kiendl, Erni Mangold, Juergen Maurer, Wolfgang "Fifi" Pissecker, Manuel Rubey, Christopher Schärf, Florian Scheuba, Michael Schönborn, Simon Schwarz, Johannes Silberschneider, Franziska Weisz, Susanne Wuest und Martin Zauner zu sehen. Regie führten Harald Sicheritz, Sabine Derflinger und Wolfgang Murnberger. Die Drehbücher verfassten Uli Brée und Klaus Pieber. Als Berater stand dem Team Dr. Ed Watzke zur Seite.

"Spiel des Lebens" (Donnerstag, 31. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 2; Regie:

Harald Sicheritz)

Böse Ahnungen verfolgen Paul (Harald Krassnitzer), was die Trennung von Lisa (Judith Rosmair) betrifft. Und genau die beginnen sich zu bewahrheiten. Lisa besucht Paul in der Mediatoren-Praxis und informiert ihn über ein mögliches Drogenproblem, das es bei ihrer Tochter und Pauls Sohn Tim (Pascal Giefing) geben dürfte. Paul ist schockiert und geht der Sache nach. Beruflich wird Paul mit einem eigenartigen Fall von privatem Terror konfrontiert, den der Sohn einer reichen Fabrikantin an ihn heranträgt - gegen den Willen seiner Mutter, denn diese hat Angst, dass ihre ungeheure Lebenslüge aufgedeckt wird. Die Paartherapie scheint ihre Wirkung erzielt zu haben. Paul und Ella (Katja Weitzenböck) glauben wieder an den Sinn ihrer Ehe. Lisa versucht einmal mehr, ihren Sinn in einer erzwungenen Beziehung zu Paul zu finden. Dieser hat aber eingesehen, dass Lisa psychisch schwer krank ist.

Mehr zu den Inhalten der einzelnen Folgen ist online unter http://presse.ORF.at abrufbar.

"Paul Kemp - Alles kein Problem" ist eine Produktion des ORF in Zusammenarbeit mit der ARD, hergestellt von DOR Film. "Paul Kemp -Alles kein Problem" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand und auch als Live-Stream abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at