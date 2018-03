SanLucar unterzeichnet Olympia-Partnerschaft und präsentiert Studie "Lust auf Obst"

Wien (OTS) - SanLucar unterzeichnete heute offiziell die Kooperationsvereinbarung mit dem ÖOC als Partner des Olympic Team Austria bei den Olympischen Spielen in Sotschi 2014. Gleichzeitig rief das Unternehmen die Initiative "Lust auf Obst" ins Leben. Hintergrund für beide Aktivitäten ist eine aktuelle Studie über den Obstkonsum der Österreicher/innen, die ebenfalls heute präsentiert wurde. Diese zeigt deutlich auf, dass nur Motivation und Vorbildwirkung die nach wie vor falschen Ernährungsgewohnheiten der Österreicher/innen langfristig ändern können. Hierbei kommt Spitzensportlern ein wesentlicher Beitrag zu.

Es sind teils alarmierende Ergebnisse, die der aktuelle Österreichische Ernährungsbericht des Bundesministeriums für Gesundheit hervorgebracht hat: 40 Prozent der 18- bis 64-Jährigen hierzulande sind übergewichtig. Der Grund: Viele Österreicher essen zu fett, zu salzig und zu wenig Obst. Warum das so ist, hat der führende Obst- und Gemüseproduzent SanLucar mit einer zweistufigen Studie (Fokusgruppen-Gespräche und vertiefende Online-Umfrage, durchgeführt von Sensor bzw. meinungsraum.at) untersucht. Auf Basis der Ergebnisse startet SanLucar jetzt eine Initiative, die Österreich mehr "Lust auf Obst" machen soll.

"Vom Muss zum Genuss": Leidenschaft statt Zeigefinger

Wie die Studie zeigt, ruft der Satz "Du musst mehr Obst essen, denn das ist gesund" bei Österreichs Kindern und Jugendlichen mehrheitlich Abwehrreaktionen hervor. Doch bereits im Volksschulalter bilden sich jene grundsätzlichen Ernährungsgewohnheiten heraus, die uns ein ganzes Leben begleiten und später nur mehr schwer geändert werden können. Wer bereits als Kind mit Obst Spaß und Genuss verbindet, behält diese positive Einstellung meist auch im Erwachsenenalter bei. Eltern und andere Vorbilder wie etwa Sportler können die Entwicklung positiv wie negativ beeinflussen.

Im Gegensatz zu anderen Ansätzen, die beim Versuch, Änderungen der Essgewohnheiten herbeizuführen, zumeist primär auf Gesundheitsaspekte setzen, möchte SanLucar daher einen neuen Weg gehen. Alexander Thaller, Geschäftsführer von SanLucar Österreich: "Wir müssen Obstessen wieder mehr mit Genuss in Verbindung bringen. Wer qualitativ hochwertiges und richtig gereiftes Obst kennt, weiß, dass das vielen anderen schnellen 'Zwischendurch-Mahlzeiten' auch geschmacklich weit überlegen ist." Warum SanLucar bei der Kommunikation auf Sport setzt, erklärt Thaller so: "Sportler vollbringen nur dann Bestleistungen, wenn sie mit vollem Ehrgeiz bei der Sache sind und sie haben eine wichtige Vorbildfunktion für die Jugend. Dazu kommt: Wenn jemand weiß, wie man sich ausgewogen ernährt und trotzdem nicht auf Genuss verzichtet, dann sind das unsere Olympioniken." Auch SanLucar hat einen sportlichen Ehrgeiz, nämlich das geschmackvollste Obst und Gemüse aus weltweit 35 Anbaugebieten täglich frisch zu liefern.

Ergebnisse der Studie "Lust auf Obst"

Die qualitative Fokusgruppenanalyse wurde von Sensor Markforschung im Herbst 2013 durchgeführt. Insgesamt wurden jeweils acht Personen in vier Altersgruppen intensiv befragt. Auf Basis der qualitativen Analyse führte das Meinungsforschungsunternehmen meinungsraum.at anschließend eine repräsentative Online-Befragung unter 1.000 Österreicher/innen zwischen 12 und 45 Jahren durch. Erste Ergebnisse dieser zweiten Studie liegen bereits jetzt vor, Details wie etwa regionale Unterschiede beim Obstkonsum wird SanLucar in Kürze präsentieren.

Österreicher sind Obstmuffel, aber keine -verweigerer

Obstessen steht für viele Österreicher (noch) nicht auf der Tagesordnung: Fast jeder zweite Erwachsene ist davon überzeugt, zu wenig Obst zu essen. Nur 45 Prozent greifen öfter als jeden zweiten Tag zu Apfel, Banane und Co. Die tägliche Dosis Obst steht überhaupt nur bei einem Drittel auf dem Speiseplan. Der Grund: Für viele Österreicher ist Obstessen eine Frage von Selbstdisziplin und Verantwortungsgefühl. Alexander Thaller: "Ob jemand zum Obstmuffel wird, entscheidet sich schon sehr früh. Die Einstellung zu Obst ist eine Frage der Sozialisation. Kinder, die 'gesund' immer mit 'grauslich' verbinden, werden auch als Erwachsene selten bis gar nicht zur Obstschüssel greifen."

"Lust auf Obst" ist eine Frage des Alters

Wie die SanLucar-Studie zeigt, bildet sich die Einstellung zu Obst schon im Kleinkindalter heraus. Wer in der Kindheit von seinen Eltern motiviert wurde und positive Erlebnisse mit Obst gehabt hat, greift auch im Erwachsenenalter häufiger zur Obstschüssel. Im frühen Schulalter (6-12 Jahre) verfestigt sich bereits die Einstellung und ist danach nur mehr schwer zu ändern. Gerade in diesem Alter sind die Eltern gefordert, da die Kinder besonders viel Motivation brauchen. In der Pubertät sinkt der Obstkonsum und geschlechterspezifische Unterschiede bilden sich heraus: Frauen haben unabhängig vom Alter eine größere Affinität zu Obst. Mit dem Einzug in die erste eigene Wohnung sinkt der Obstkonsum weiter. Häufiger zu Obst greifen die Österreicher erst wieder, wenn sie - gemeinsam mit Partner/in - die erste gemeinsame Wohnung beziehen.

Kinder: Spaß und schöne Erlebnisse entscheiden über Einstellung zu Obst

Je mehr Obst Kinder essen, desto positiver ist ihre Einstellung. Kinder verbinden mit Obstessen vor allem Spaß ("Obstgesichter legen") und Rebellion ("Kirschkerne spucken"). Auch positive Ereignisse wie Obst pflücken mit den Großeltern oder die gemeinsame Jause auf einer Wanderung verstärken die "Lust auf Obst". Im urbanen Umfeld verlieren Kinder oftmals diesen Bezug und damit eine wichtige Motivationsquelle. Für Kinder, die in der Stadt leben, verliert Obst schneller seinen Reiz und wird "langweilig". Mit einem spielerischen Umgang und attraktiv präsentierten Obsttellern können Eltern dieser Entwicklung allerdings entgegensteuern.

Jugendliche: Eltern, die drängen, erreichen nichts

Für Jugendlich im Alter von 13 bis 16 spielt Obst nur eine sehr untergeordnete Rolle. Sie sehen darin vor allem ein "Alltagslebensmittel" und verbinden es vor allem mit elterlicher Kontrolle und Disziplin. Jugendliche interessieren sich nur wenig für Obst und brauchen positive Anreize durch die Eltern oder Vorbilder. Gerade Eltern sollten dabei sehr sensibel vorgehen:

Überredungsversuche oder die "Gesundheitskeule" führen in den meisten Fällen zu Ablehnung - insbesondere bei Burschen. Lust auf Obst machen bei Jugendlichen vor allem schöne Inszenierungen. Attraktive Obstteller sind auch in dieser Altersgruppe der beste Appetitmacher.

Junge Erwachsene: Gutes Gewissen versus Zeitmangel

Junge Erwachsene (20 bis 35) verbinden mit Obst vor allem Verantwortungsbewusstsein und Gesundheit. So gibt auch ein Großteil an, mehr Obst essen zu wollen, als sie tun. Positive Assoziationen haben in dieser Altersgruppe meist mit schönen Kindheitserinnerungen zu tun. Die Sozialisation durch die Eltern ist auch bei jungen Erwachsenen der wichtigste Einfluss auf die Einstellung zu Obst. Als größtes Hindernis für mehr Obst auf dem Speiseplan nennt ein Großteil die fehlende Zeit. Zum Ausgleich greifen viele auf Convenience-Produkte wie Smoothies zurück. Besonders motivierend wirken in dieser Altersgruppe Obstbars, wo die Früchte vorgeschnitten werden.

Eltern: Vorbildwirkung als positiver Anreiz

Wer Kinder hat, isst mehr Obst. Wie die Studienergebnisse verdeutlichen, wollen Eltern - vor allem Mütter - im Alter von 29 bis 52 ihre Kinder zum Obstessen motivieren und greifen deshalb selbst häufiger zum "gesunden Snack". Je jünger die Kinder sind, desto stärker bemühen sich Eltern. So geben 88 Prozent an, dass ihre Kleinkinder (bis drei Jahre) genug Obst essen. Bei Kindergarten- und Schulkindern (vier bis sechs bzw. sieben bis zwölf Jahre) sagen das immerhin noch 69 bzw. 60 Prozent. Bei Jugendlichen (13 bis 19 Jahre) bzw. erwachsenen Kindern sind nur noch 45 bzw. 27 Prozent der Eltern überzeugt, dass diese genug Obst essen. In vielen Fällen haben auch Eltern das Gefühl, mehr Obst essen zu sollen. Eltern verbinden mit Obst am ehesten Gesundheit und Fitness. Auch hier haben Frauen deutlich positivere Assoziationen. Um ihre Kinder zum Obstessen zu motivieren, richtet zirka die Hälfte Obstteller her oder schneidet die Früchte vor.

Die Top 5-Anreize zum Obstessen

1. Positive Motivation statt Zeigefinger 2. Selbst genießen und damit Vorbild sein bzw. Vorbilder als positive Verstärker nutzen 3. Obst mundgerecht und attraktiv präsentieren (z.B. Obstteller) 4. Bunt ist besser: Obst mit Signalfarben motiviert zum Essen (z.B. rote Früchte) 5. Positive (Kindheits-) Erinnerungen fördern (z.B. Obst pflücken mit den Eltern oder Großeltern)

4 VIP-Reisen für 2 Personen nach Sotschi gewinnen

Als "Offizieller Vitaminpartner" des Olympic Team Austria verlost SanLucar auf www.medaillenreif.at vier dreitägige VIP-Reisen nach Sotschi für zwei Personen. Inkludiert sind neben Flug und Übernachtung auch die Olympia-Tickets inklusive Hospitality-Package. "Wir freuen uns sehr, dass wir im Rahmen unserer Kooperation absolute Top-Sportler/innen für unsere Initiative gewinnen konnten. Ihre Erfahrungen und Tipps werden dabei helfen, aus Obstmuffeln Früchtefans zu machen", begründet Alexander Thaller die Kooperation. Den Anfang machen die Doppel-Olympiasiegerin von 2006, Michaela Dorfmeister, und die zweifachen Olympiasieger (2006 und 2010) Andreas und Wolfgang Linger. Peter Mennel, Generalsekretär des ÖOC, ergänzt:

"Gesunde Ernährung ist das A und O für jeden Spitzensportler. Frisches Obst und Gemüse versorgen die Athletinnen und Athleten nicht nur mit wichtigen Vitaminen, sondern sind auch wesentlicher Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung. Das Österreichische Olympische Comité vertraut daher bei Obst und Gemüse auf beste Qualität von SanLucar."

Österreichische Olympiasieger schwören auf Obst

"Während meiner aktiven Karriere habe ich Obst so richtig lieben gelernt, weil es nicht nur ein super Energiespender und Vitaminlieferant ist, sondern richtig gut schmeckt. Die tägliche Dosis Obst gehört für mich einfach dazu", so Michaela Dorfmeister. Für die Doppel-Olympiasiegerin ist Obst weit mehr als eine Nascherei für Zwischendurch: "Top-Leistungen kannst du nur dann abrufen, wenn du dich ausgewogen ernährst. Obst und Gemüse sind die wichtigsten Energielieferanten für Leistungssportler." Auch die Top-Athleten Andreas und Wolfgang Linger setzen auf den natürlichen Energiespender: "Für uns geht es bei jedem Training und in jedem Rennen darum, die entscheidenden Tausendstel herauszuholen. Beim Rodeln heißt das auch oft, Risiko zu nehmen - und dafür brauchst du immer volle Konzentration", so Andreas Linger. Sein Bruder Wolfgang ergänzt: "Wenn wir zu wenig Obst gegessen haben, merken wir das sofort. Da fehlen dir einfach die paar Prozent Energie und das bisschen an Konzentration, das du auf höchstem Niveau brauchst. Vitamine sind der wichtigste Treibstoff für Top-Leistungen - und die holen wir uns direkt aus der Natur."

Während Dorfmeister bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi vor dem Fernseher die Daumen drücken wird, sind die Linger-Brüder mittendrin im Kampf um die Medaillen: "Auch wenn es ganz schwer wird und alles zusammenpassen muss - unser Ziel ist ganz klar, den Olympia-Gold-Hattrick zu schaffen!"

Über SanLucar:

SanLucar ist einer der weltweit führenden Anbieter von frischem Obst bzw. Gemüse und hat mit rund 100 verschiedenen Obst- und Gemüsesorten das breiteste Sortiment im Handel. SanLucar beschäftigt weltweit 1.300 Mitarbeiter aus 19 Nationen. Das Unternehmen wurde 1993 in Deutschland von Stephan Rötzer gegründet und hat mittlerweile Niederlassungen in 14 Ländern. SanLucar arbeitet weltweit mit Anbaupartnern in 35 Ländern zusammen. Der Hauptsitz befindet sich in Valencia (Spanien), die Kernmärkte sind Deutschland und Österreich. 2002 gründete SanLucar eine Niederlassung in Österreich, momentan arbeiten dort 40 Mitarbeiter/innen. SanLucar produziert jährlich rund 160 Millionen Kilo Obst und Gemüse. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete SanLucar 293,8 Millionen Euro Umsatz weltweit, davon 97,1 Millionen Euro in Österreich. SanLucar ist "Offizieller Vitaminpartner" des Olympic Team Austria bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi.

