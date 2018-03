Wieder "matinee"-Doppel am Feiertagswochenende: Brittens "War Requiem" und "Der Geschmack Europas" in Siebenbürgen

Weiters: Stephansdom-Doku, Freni-Porträt, "Musikalische Reisen" auf den Spuren von Elgar und Britten sowie "Kulturtipps"

Wien (OTS) - Gleich zwei anregende Kulturvormittage präsentiert ORF-Moderator Peter Schneeberger am kommenden Feiertagswochenende:

Zu Allerheiligen, am Freitag, dem 1. November 2013, zeigt die Feiertags-"matinee" um 9.05 in ORF 2 die spannende Doku "Der steinerne Zeuge - Der Stephansdom erzählt Geschichte", die mit neuesten Erkenntnissen aus den letzten Grabungen unter dem heutigen Kirchenschiff überrascht. Um 10.00 Uhr steht dann das bei den diesjährigen Salzburger Festspielen aufgezeichnete "War Requiem" von Benjamin Britten auf dem Spielplan, das der ORF anlässlich des 100. Geburtstags des Komponisten sowie als Teil des Programmschwerpunkts "75 Jahre Novemberpogrom" ausstrahlt. Anna Netrebko, Ian Bostridge und Thomas Hampson widmeten sich als Solisten Brittens monumentalem Sakralwerk, es dirigierte Antonio Pappano. ORF III zeigt die Aufzeichnung im Rahmen eines ganzen Britten-Themenabends am Sonntag, dem 17. November, um 20.15 Uhr. Der englische Komponist steht anschließend, um 11.30 Uhr, auch im Mittelpunkt einer weiteren Ausgabe von "Musikalische Reisen", die nach Worcester und Aldeburgh führt: "Auf den Spuren von Sir Edward Elgar und Benjamin Britten".

Die "matinee" am Sonntag, dem 3. November, wartet um 9.05 Uhr in ORF 2, mit einer neuen Ausgabe der poetischen wie kulturgeschichtlichen Reisereportagen "Der Geschmack Europas" auf, die Präsentator Lojze Wieser diesmal ins rumänische Siebenbürgen führt. Danach, um 9.40 Uhr, steht das Porträt "Mirelli Freni - Ein Leben für die Oper" auf dem Programm, das der ORF anlässlich des 50-jährigen Staatsopernjubiläums der unvergleichlichen italienischen Sopranistin ausstrahlt. Den Abschluss der Sonntags-"matinee" bildet um 10.40 Uhr eine aktuelle Ausgabe der "Kulturtipps".

Die Sendungen im Detail:

Freitag, 1. November 2013:

"Der steinerne Zeuge - Der Stephansdom erzählt Geschichte" (9.05 Uhr)

Es kommt nicht oft vor, dass Geschichtsbücher umgeschrieben werden. Im Falle des Wiener Stephansdoms machen das die Erkenntnisse aus jüngsten Grabungen unter dem heutigen Kirchenschiff notwendig, wie Roswitha und Robert Vaughan in ihrer spannenden Dokumentation "Der steinerne Zeuge" berichten. Der Stephansdom ist in vielerlei Hinsicht anders als andere Kathedralen Europas. Erst 1136 wurde das Bauwerk urkundlich erwähnt, also viel später als vergleichbare Dome. Es war die Zeit der Kreuzzüge, Wien war damals ein Fischerdorf an der Donau und genau dort wurde eine, für die damalige Zeit, mächtige Kirche gebaut. Warum eigentlich?

Mit aufwendigen Mitteln wird die bewegte Domgeschichte mit ihren vielen Bauphasen erstmals in einem Film aufgerollt - mit atemberaubenden Kranperspektiven aus 100 Meter Höhe, Originalplänen, animierten Laserscans, alten Wochenschaubildern, kurzen Spielszenen und faszinierenden Lichtstimmungen innerhalb der Kathedrale.

Der steinerne Zeuge selbst bleibt stumm, ist aber dennoch beredt: Der Geschichtenerzähler mit der Stimme von Peter Simonischek denkt sich in die Erinnerungen des Wiener Wahrzeichens hinein und vermittelt seine Bedeutung in der Kaiserstadt und Donaumetropole für das Land und für die Kirche.

"Benjamin Britten: War Requiem" (10.00 Uhr)

Benjamin Britten, der vor 100 Jahren geboren wurde, hat mit seinem Werk "War Requiem" einen bewegenden Aufruf für gelebten Pazifismus sowie ein musikalisches Zeugnis der Versöhnung der Völker nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen. Das Requiem wurde 1962 in der nach der Zerstörung neu erbauten Kathedrale von Coventry uraufgeführt. Es musiziert das Orchestra dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia unter Antonio Pappano. Anna Netrebko, Ian Bostridge und Thomas Hampson sind die Solisten dieses Konzertes. Unterstützt werden sie vom Salzburger Festspiele und Theater Kinderchor. Die ORF-Bildregie hat Henning Kasten übernommen.

"Musikalische Reisen: Worcester und Aldeburgh - Auf den Spuren von Sir Edward Elgar und Benjamin Britten" (11.30 Uhr)

Seit Henry Purcell war der 1857 bei Worcester geborene Edward Elgar der erste herausragende englische Komponist. Als bedeutender Vertreter der Spätromantik reflektierte er in seiner Musik perfekt die Stimmung seiner Zeit. Unter seinen Werken sind die von Nationalstolz geprägten "Land of Hope and Glory" und "Pomp and Circumstances" zwar am bekanntesten, aber sein Oeuvre umfasst auch große Bühnenwerke, Sinfonien und Oratorien.

Ohne Sir Elgars Wiederbelebung der englischen Musik wäre wohl Benjamin Britten, einer der meistgespielten Komponisten der Moderne, einen anderen Weg gegangen. Zwischen Worcester und Aldeburgh begibt sich der britische Schauspieler Simon Callow auf die Spuren beider Komponisten, die auch in ihrem Werk untrennbar mit ihrer Lebenslandschaft verbunden waren. Für Buch und Regie zeichnet Peter Beveridge verantwortlich.

Sonntag, 3. November 2013:

"Der Geschmack Europas - Siebenbürgen" (9.05 Uhr)

In den Schlagzeilen der Wirtschafts- und Chronikseiten ist Rumänien häufig zu finden, doch die wunderbaren Seiten des östlichen EU-Landes gilt es für viele erst zu entdecken. In der dritten Folge der neuen ORF-"matinee"-Reihe "Der Geschmack Europas" macht sich Präsentator, Feinschmecker und Verleger Lojze Wieser auf, die ursprünglichen Schätze der Region Siebenbürgen zu ergründen - und stößt auf stolze, weltoffene Menschen, die in einem Land der Vielfalt und der Minderheiten ihren reichen kulinarischen Traditionen neues Feuer geben. Die rumänische, die sächsisch-deutsche, die österreichisch-landlerische und die szekler-ungarische Kultur treffen hier seit Jahrhunderten - oftmals sich reibend - aufeinander. "Der Geschmack Europas - Siebenbürgen" steht am Montag, dem 23. Dezember, um 13.15 Uhr auch auf dem Programm von 3sat.

"Mirella Freni - Ein Leben für die Oper" (9.40 Uhr)

Für die meisten Opernbesucherinnen und -besucher war sie über Jahrzehnte die Mimi schlechthin und wie keiner anderen Sopranistin gelang ihr das Wunder, dieser Rolle auch noch mit 60 Jahren vollkommen gerecht zu werden: Dieser Tage feiert die Wiener Staatsoper ihren einstigen Liebling Mirella Freni, denn vor genau 50 Jahren hat die Diva ihr denkwürdiges Wiener Bühnendebüt gegeben. Berühmt für ihre junggebliebene Stimme überzeugte sie ein halbes Jahrhundert lang durch unverminderte Stimmqualität. In ihrer langen Karriere interpretierte die Freni mehr als 40 Rollen und war auf den großen Bühnen der Welt zuhause. Als sie 2010 ihren 75. Geburtstag feierte, gab sie die Zustimmung zu einem TV-Porträt und ließ darin noch einmal ihre außergewöhnliche Karriere, ihre Begegnungen mit wichtigen Künstlerpersönlichkeiten wie Pavarotti, Karajan und Domingo und ihr Leben für die Oper Revue passieren. Regie führte Marita Stocker.

"Kulturtipps" (10.40 Uhr)

Die aktuelle Ausgabe der "Kulturtipps" berichtet u. a. über das Wiener KlezMORE-Festival, zeigt Eindrücke der Fotoausstellung "Michel Comte" im Kunst Haus Wien und thematisiert die "Regeln des Tanzes" -Thomas Stangls feinsinnigen neuen Roman, in dem drei Personen die Bundeshauptstadt in unterschiedlichen Zeiten und Wirklichkeiten magisch durchstreifen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at