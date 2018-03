Das Parlament gratuliert

Runde Geburtstage (ehemaliger) Abgeordneter im November

Wien (PK) - Prominente JubilarInnen und ein Überblick:

Josef Riegler 75

Gleich zu Beginn des Monats feiert der ehemalige Vizekanzler und ÖVP-Bundesobmann DI Josef RIEGLER einen runden Geburtstag. Der ehemalige Spitzenpolitiker begeht seinen 75. Geburtstag.

Geboren wurde Josef Riegler am 1. November 1938 in Judenburg. Dort besuchte er auch die Volksschule, nach der er auf eine landwirtschaftliche Fachschule wechselte. Schließlich trat er in eine Höhere Bundeslehranstalt für Landwirtschaft ein, wo er 1960 die Matura ablegte. Daran schloss sich ein Studium an der Universität für Bodenkultur in Wien. 1965 erwarb Riegler den Titel eines Diplomingenieurs.

Schon früh hatte er am elterlichen Hof mitgeholfen, sodass er in seine Tätigkeit als Lehrer an einer landwirtschaftlichen Schule, die er ab 1965 ausübte, neben theoretischen auch praktische Erfahrungen einbringen konnte. Relativ schnell avancierte Riegler daher auch zum Direktor, eine Funktion, die er bis 1972 innehatte. In diesem Jahr wurde er in die Politik berufen und übernahm den Posten des steirischen Bauernbunddirektors. 1980 schließlich wurde er Bundesbauernbund-Direktor, ehe er 1983 als Landesrat in die steiermärkische Landesregierung einzog.

Schon acht Jahre zuvor, nämlich im November 1975, hatte Riegler ein öffentliches Amt übernommen. Er zog für die ÖVP in den Nationalrat ein, wo er sich vorrangig mit landwirtschaftlichen und ökonomischen Fragen befasste. Die Jahre als Landwirtschaftslandesrat der Steiermark (1983 bis 1987) prädestinierten den erfahrenen Agrarier dann auch dazu, in die Neuauflage der Großen Koalition im Januar 1987 als Landwirtschaftsminister einzutreten.

Zwei Jahre später neigte sich die Zeit von Alois Mock als Obmann der ÖVP ihrem Ende zu, und im April 1989 wurde Riegler zum neuen Vorsitzenden der zweitgrößten Partei Österreichs gewählt. Er schied aus dem Landwirtschaftsressort, übernahm die Agenden eines Bundesministers für Föderalismus und Verwaltungsreform und wurde überdies Vizekanzler im Kabinett Vranitzky II. Dort bemühte er sich um eine Ökologisierung der Wirtschaft, sodass er als Schöpfer des Slogans von der "ökosozialen Marktwirtschaft" gelten kann.

Bei den Wahlen 1990 schnitt die Volkspartei jedoch unter ihren Erwartungen ab, sodass Riegler schon wenig später signalisierte, er wolle sich aus der allerersten Linie wieder zurückziehen. Riegler verblieb noch bis Oktober 1991 in der Regierung, ehe er sein Mandat als Abgeordneter wieder annahm. Im Oktober 1993 zog sich Riegler aus der aktiven Politik zurück.

Karl Lausecker 85

Am 10. November feiert der langjährige Bundesminister Karl Lausecker seinen 85. Geburtstag. Geboren am 10. November 1928 in Wien, avancierte Lausecker unmittelbar nach seiner Matura 1947 zum Bundesbeamten. Bereits seit 1948 war Lausecker Funktionär der GÖD, 1968 wurde er stellvertretender Vorsitzender dieser Gewerkschaft und Vorsitzender der FSG in der GÖD. Ein Jahr später zog Lausecker in den Wiener Landtag ein.

Von dort holte ihn Bundeskanzler Kreisky im Januar 1973 als Staatssekretär ins Bundeskanzleramt, eine Funktion, die er bis 1977 bekleidete, ehe er Erwin Lanc als Verkehrsminister folgte. Lauseckers vordringliches Anliegen war einerseits der Lückenschluss im österreichischen Autobahnnetz (etwa bei der A2), andererseits die Optimierung des heimischen Bahnwesens. Auf diesen Gebieten hatte er nennenswerte Erfolge erzielt, ehe er im September 1984 im Alter von nur 56 Jahren gemeinsam mit Herbert Salcher und Erwin Lanc aus der Regierung ausscheiden musste, da sich Bundeskanzler Sinowatz von der "alten Garde" seines Vorgängers Kreisky trennen wollte. Ferdinand Lacina übernahm Lauseckers Agenden, Lausecker nahm einen Posten bei der Kreditkommission des ERP an, ehe er 1995 in Pension ging.

Heide Schmidt 65

Heide Schmidt, eine Politikerin, die im Laufe ihrer Karriere einen ungewöhnlich weiten Weg zurückgelegt hat, feiert am 27. November ihren 65. Geburtstag.

1948 als Heide Kollmann im Kempten im Allgäu geboren, absolvierte sie ihre Schul- und Universitätsausbildung in Wien. Nach der Matura 1966 begann sie das Studium der Jurisprudenz und promovierte 1971 zur Doktorin des Rechts; 1976 folgte die Sponsion zur Magistra der Wirtschaftswissenschaften. Nach dem Gerichtsjahr trat sie 1972 ins Unterrichtsministerium ein, wo sie in der Legistik tätig war. 1977 wechselte sie in die Volksanwaltschaft, wo sie als Assistentin der Volksanwälte Zeillinger und danach Josseck durch Fernsehauftritte auch einem größeren Publikum bekannt wurde.

1988 wurde Schmidt von FPÖ-Obmann Jörg Haider als Generalsekretärin der Freiheitlichen Partei berufen, von wo sie nach zweijähriger Tätigkeit 1990 zur Stellvertreterin des Parteiobmanns aufstieg. Aus dieser Funktion heraus bewarb sie sich bei den Präsidentschaftswahlen 1992 um das höchste Amt im Staat und erzielte im ersten Durchgang der Präsidentschaftswahlen 16,4 %.

Von 1987 bis 1990 war Heide Schmidt Mitglied des Bundesrats, von 1990 bis 1999 Abgeordnete zum Nationalrat. Von November 1990 bis November 1994 fungierte die leidenschaftliche Parlamentarierin als Dritte Präsidentin des Nationalrats. In diese Zeit fällt ihr Bruch mit Jörg Haider und der Freiheitlichen Partei. Im Zusammenhang mit einem von Haider initiierten Volksbegehren zur Ausländerpolitik spalteten sich Schmidt und weitere liberal gesinnte MandatarInnen 1993 von der FPÖ ab und gründeten das Liberale Forum. Dieses konnte sich bei einigen Wahlgängen im Bund behaupten und auch in einigen Bundesländern erfolgreich antreten. Als Kandidatin des LIF bei der Bundespräsidentenwahl des Jahres 1998 erreichte Schmidt gegen Amtsinhaber Thomas Klestil 11,1 %. Die Parteichefin in Wien und Klubobfrau im Parlament engagierte sich auch international und war Vizepräsidentin der Liberalen Internationalen und der European Liberal Democratic Reform Party.

Bei den Nationalratswahlen 1999 scheiterte das Liberale Forum knapp an der Vier-Prozent-Hürde. Schmidt zog sich zunächst aus der Tagespolitik zurück, um das Institut für eine offene Gesellschaft zu gründen und zu leiten. Bei den Nationalratswahlen 2008 kehrte Heide Schmidt in die Tagespolitik zurück und firmierte als Spitzenkandidatin des Liberalen Forums. Ihre Gruppe verfehlte am 28. September 2008 mit 2,1 % die Vier-Prozent-Hürde allerdings deutlich, und zwei Tage später gab Heide Schmidt ihren endgültigen Rückzug aus der Tagespolitik bekannt.

Alle runden Geburtstage im November:

Klaus Lukas, Mitglied des Europaparlaments a.D. und ehemaliger Abgeordneter (F) - 75. Geburtstag am 1. November,

Josef Riegler, Vizekanzler und Bundesminister a.D. sowie ehemaliger Abgeordneter (V) - 75. Geburtstag am 1. November,

Alfred Fister, ehemaliger Abgeordneter (S) - 85. Geburtstag am 3. November,

Hans Hafner, ehemaliger Abgeordneter (V) - 75. Geburtstag am 3. November,

Karl Boden, ehemaliger Bundesrat (S) - 60. Geburtstag am 04. November,

Karl Lausecker, Bundesminister und Staatssekretär a.D. sowie ehemaliger Abgeordneter (S) - 85. Geburtstag am 10. November,

Evelyn Messner, Volksanwältin a.D. und ehemalige Abgeordnete (S) -75. Geburtstag am 10. November,

Martin Strimitzer, ehemaliger Präsident des Bundesrates (V) - 85. Geburtstag am 10. November,

Karl Bregartner, ehemaliger Abgeordneter (S) - 80. Geburtstag am 15. November,

Harald Ogris, ehemaliger Bundesrat (S) - 80. Geburtstag am 17. November,

Franz Glaser, ehemaliger Abgeordneter (V) - 65. Geburtstag am 18. November,

Wolfgang Schimböck, ehemaliger Bundesrat (S) - 60. Geburtstag am 20. November,

Hans-Joachim Ressel, ehemaliger Abgeordneter (S) - 70. Geburtstag am 21. November,

Ludwig Bieringer, ehemaliger Präsident des Bundesrates (V) - 70. Geburtstag am 25. November,

Marianne Hagenhofer, ehemalige Abgeordnete (S) - 65. Geburtstag am 26. November,

Anna Höllerer, ehemalige Bundesrätin und Abgeordnete (V) - 60. Geburtstag am 27. November,

Ottilie Rochus, ehemalige Abgeordnete (V) - 85. Geburtstag am 27. November,

Heide Schmidt, Dritte Präsidentin des Nationalrates a.D. und ehemalige Bundesrätin und Abgeordnete (L) - 65. Geburtstag am 27. November,

Maria Grander, ehemalige Bundesrätin und Abgeordnete (V) - 60. Geburtstag am 29. November.

HINWEIS: Biographische Angaben über alle ParliamentarierInnen seit 1918 finden Sie auf www.parlament.gv.at in der Rubrik "Wer ist wer".

