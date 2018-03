Studie: International tätige Unternehmen setzen auf Expertise von Inkassospezialisten

In der exportorientierten Region Asien-Pazifik ist die Erfolgsquote die massgebliche Leistungskennzahl zur Beauftragung externer Inkassoservices

Dies gilt insbesondere für China, wo der Einzug von Forderungen schwierig ist

Der Atradius Global Collections Review 2013 untersucht zum 7. Mal die Inkassogewohnheiten von Firmen in 30 Ländern

Die aktuelle Studie des international tätigen Inkassospezialisten Atradius zeigt erneut signifikante Unterschiede bei der Organisation des Forderungseinzugs in Unternehmen.

Während in der Region Asien-Pazifik, wo viele Unternehmen Waren und Dienstleistungen ins Ausland exportieren und damit oftmals ausländische Kunden bedienen, die Erfolgsquote eines Inkassoauftrags eine zentrale Leistungskennzahl ist, spielt im amerikanischen Raum die Reputation des beauftragten Inkassodienstleisters die wichtigste Rolle. In China, wo sich Forderungen, bedingt durch die kulturelle Vielfalt und die Grösse des Landes, nur schwer einziehen lassen, haben Zuverlässigkeit und Vertrauen in die Leistung mehr Gewicht als der Preis. Anders ist dies in vielen europäischen Unternehmen zu beobachten, wo der Preis das wichtigste Kriterium ist - nicht zuletzt bedingt durch die konjunkturelle Situation in den dortigen Ländern.

Inländisches versus ausländisches Inkasso

Schwierigkeiten im Einzug internationaler Forderungen bringen insbesondere Firmen in Hongkong, Indien und Indonesien dazu, den Forderungseinzug auszulagern, während in den USA externe Anbieter zumeist mit inländischen Mandaten beauftragt werden. Diese Entwicklung zeigt die Struktur der Handelsströme, deren Schwerpunkt in den USA derzeit eher im Inland liegt. Asien ist dagegen mehr auf den Export fokussiert. Diese Verhaltensmuster können sich schnell ändern, da die heimische Nachfrage in Asien wächst und die USA ihre Exporte ausbauen.

Outsourcing des Forderungseinzugs

Über 40 Prozent der befragten Unternehmen lagerten das Inkasso im Jahr 2013 an externe Inkassoexperten aus, während viele Firmen die Forderungen noch immer in Eigenregie einziehen, weil sie glauben, die Geschäftsbeziehung so weniger zu gefährden. Dies ist vor allem in Indien zu beobachten, wo die intakte Beziehung zum Kunden ausgesprochen wichtig ist. Der Erhalt der Geschäftsbeziehung spielt trotz regionaler Unterschiede also weiterhin eine zentrale Rolle. Dieses Ziel haben sich daher auch international tätige Inkassodienstleister auf die Fahne geschrieben, weil sie ebenfalls ein grosses Interesse an einer dauerhaften Geschäftsbeziehung haben. Atradius ist seit über 85 Jahren mit lokaler Expertise für seine über 14.000 Kunden in 20 Ländern weltweit aktiv.

Der Atradius Global Collections Review

Die 7. Auflage der Studie ist in verschiedene Regionen aufgeteilt: in Ost- und Westeuropa, Asien-Pazifik sowie Amerika. Die erste Befragung konzentrierte sich auf Westeuropa, die zweite auf Osteuropa und die aktuelle auf Amerika sowie die Region Asien-Pazifik, wo Unternehmen in 12 Ländern befragt wurden.

Die Studie steht auf http://www.atradiuscollections.com zum kostenfreien Download und zum Nachlesen bereit.

Über Atradius Collections

Atradius Collections, ein Geschäftsbereich der Atradius Gruppe, bietet effiziente, schnelle und flexible Lösungen für den Einzug von Forderungen bei Unternehmen im In- und Ausland. Mit einem globalen Netzwerk von Inkassospezialisten, Rechtsanwälten und Insolvenzverwaltern in 20 Niederlassungen weltweit betreut Atradius Collections mehr als 12.000 Kunden. Über 85 Jahre Erfahrung im internationalen Forderungsmanagement machen Atradius Collections zu einem weltweit führenden Anbieter von Inkassodienstleistungen im gewerblichen Bereich.

http://www.atradius.de

