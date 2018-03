Oesterreichs Energie und FH Technikum Wien starten "Viktor Kaplan-Lectures"

Experten und Studierende diskutieren das Zukunftsthema "Power to Gas"

Wien (OTS) - Oesterreichs Energie ermöglicht es im Rahmen dieser Reihe, österreichischen Studierenden an Workshops und Vorträgen hochrangiger Experten aus dem Bereich der Elektrizitätswirtschaft teilzunehmen. "Wir wollen mit unserem Partner, der FH Technikum Wien für die Studierenden ein attraktives Zusatzangebot zu ihrer akademischen Ausbildung ermöglichen, das direkt mit ihrem Curriculum korrespondiert", erklärte Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Oesterreichs Energie. Speziell für die Studierenden der FH Technikum Wien stehen die Vortragenden für Lectures in kleinen Gruppen zur Verfügung, die eine intensive Diskussion der jeweiligen Materie ermöglichen. Im Anschluss an die Lectures wendet sich eine Publikumsveranstaltung mit den Vortragenden im größeren Rahmen an einen weiteren Interessentenkreis. Auswahl der Veranstaltungsthemen und der Referenten erfolgen, angepasst an Studieninhalte, in enger Abstimmung gemeinsam durch FH Technikum Wien und Oesterreichs Energie.

Für die Studierenden bietet die Veranstaltungsreihe einen Zusatznutzen, der direkt verwertbar ist. Hubert Fechner, Leiter des Instituts für Erneuerbare Energie an der FH Technikum: "Diese Kooperation ist uns deshalb wichtig, weil damit ganz aktuell die großen Veränderungen im Energiebereich adressiert werden können. Lehre muss dynamisch sein, um der Dynamik der Entwicklung dieser Branche folgen zu können. Wir freuen uns daher besonders, mit den Lectures den Zusammenhang zwischen Lehre und der aktuellen Entwicklung in der Energiewirtschaft präsentieren zu können." Im Rahmen der Kooperation sind zwei Viktor Kaplan-Lectures jährlich geplant. Moderiert und begleitet werden die Veranstaltungen von der Tageszeitung "Die Presse".

Erste kommerzielle Power-to-Gas-Anlage als Musterbeispiel

Als Musterbeispiel für die Zukunftstechnologie Power to Gas präsentierte Dipl.-Ing. Stephan Rieke, Leiter Vertrieb, CCO der ETOGAS GmbH Konzept, Technik und wirtschaftliche Grundlagen der ersten kommerziellen Power-to-Gas-Anlage, die ETOGAS mit dem Launch-Kunden Audi AG im Juni dieses Jahres eröffnete. Das Audi "e-gas"-Projekt mit einer Leistung von 6,3 MW geht derzeit in den Vollbetrieb und "verwandelt" überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energien mittels Elektrolyse und Methanisierung unter Verwendung von CO2 aus Rohbiogas in "erneuerbares Methan". "e-gas"-Fahrzeuge sind damit genauso umweltfreundlich wie batteriebetriebene Elektrofahrzeuge, die mit Windstrom geladen werden. Der zweite Referent der Viktor Kaplan-Lecture, Dipl.-Ing.(FH) Frank Schünemeyer, Leiter des Hessischen Biogas-Forschungszentrums (HBFZ), Fraunhofer IWES geht in seinem Referat auf die Rolle von Power to Gas in einem zukünftigen regenerativen Energiesystem ein. Strom wird dabei zu Primärenergie, die in naher Zukunft nur regional in größerem Umfang anfällt. Im europäischen Kontext sind für die Methanerzeugung nutzbare Stromüberschüsse vorerst nur bei kurzfristigen Überschüssen nutzbar, bis 2030 allerdings sind häufigere Überschüsse zu erwarten. Der Gesamtwirkungsgrad der Umwandlungskette von Ökostrom über Biomethan zur erneuten Stromproduktion beträgt laut Rieke 35 bis 40 Prozent, bei Abwärme-Nutzung können 50 bis 60 Prozent erreicht werden. Auch Biogasanlagen könnten in einem künftigen Power-to-Gas-System eine wichtige Rolle übernehmen.

Wichtige Ergänzung bestehender Speicherlösungen

Oesterreichs Energie sieht das Thema Power to Gas als wichtige Ergänzung bestehender Speicherlösungen in einem zukünftigen System der Elektrizitätsversorgung, das weitgehend auf erneuerbaren Energien aufbauen soll. Schmidt: "Das Aufkommen der Primärenergieträger Wind und Sonne unterliegt zeitlich starken Schwankungen. Je weiter die Stromproduktion aus diesen Quellen ausgebaut wird, desto größer werden die Herausforderungen, die zeitweilig auftretenden Erzeugungsüberschüsse im Stromnetz zu integrieren und desto schwieriger wird es werden, in Zeiten zu geringen Aufkommens Ausgleich zu schaffen." In einer Studie für die "Energieinitiative der Alpenländer", die von Oesterreichs Energie initiiert wurde, zeigt sich deutlich, dass die aktuell installierten Pumpspeicherkapazitäten schon bald überfordert sein dürften. Selbst wenn alle derzeit geplanten Vorhaben verwirklicht werden, öffnet sich ab 2020 eine zunehmende Lücke zwischen Bedarf und installierter Leistung. Power to Gas könnte daher, wenn die Systeme großtechnisch ausgereift sind, für die Langzeitspeicherung elektrischer Energie genutzt werden und so auch den Umstieg auf erneuerbare Energien unterstützen.

