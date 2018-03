"Am Schauplatz" über "A schöne Leich"

Am 31. Oktober um 21.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Auf dem Zentralfriedhof, gleich beim Haupttor, hat Andreas Pollassek seine Werkstatt. Er ist Thanatopraktiker, das heißt, er konserviert Verstorbene. Er wäscht ihnen die Haare, rasiert und schminkt sie, so dass der Leichnam für die Verabschiedung schön aussieht. "A schöne Leich" - damit ist in Wien traditionell ein opulentes Begräbnis gemeint. Nora Zoglauer hat sich für ihre "Schauplatz"-Reportage am Donnerstag, dem 31. Oktober 2013, um 21.10 Uhr in ORF 2 die Geschäfte rund um den Tod angesehen. Sie und Kameramann Thomas Gerhartl waren mit Totengräbern unterwegs, mit Tierbestattern und mit Leichenabholern. Letztere beklagen übrigens, dass ihre Kundschaft immer schwergewichtiger wird. "Dass ein Verstorbener 250 Kilo hat, kommt gar nicht selten vor", erzählt Leopold Dienstl, Partieführer bei der Bestattung Wien. "Das schaffen wir dann zu dritt nicht mehr, da rücken wir zu sechst aus." Um die 9.000 Euro kostet ein durchschnittliches Begräbnis. Nach oben hin gibt es keine Grenzen.

Aufwendige Gräber finden sich übrigens nicht nur auf dem Zentralfriedhof, sondern auch gleich vis-à-vis, auf dem Wiener Tierfriedhof. Zum Beispiel bei der Familie Seyr, deren geliebte Katze, Lady Niki, vor einem Jahr starb. Die Seyrs ließen einen speziellen Grabstein aus Indien einfliegen. Mindestens einmal pro Woche kommen sie her, um am Bankerl vor Lady Nikis Grab zu sitzen. "Wir halten dort Zwiesprache mit ihr", sagen sie. Und geben offen zu:

"Um einen Menschen haben wir noch nie so getrauert."

"Am Schauplatz" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

