FPÖ: Strache: Peinliche Asyl-Erpresser-Posse endlich beenden!

Eine Besetzung nach der anderen und das Innenministerium sieht tatenlos zu

Wien (OTS) - Gratis-Internet, Gratis-Öffis, Gratis-Sat-TV & Co. - der Forderungskatalog der pakistanischen Asylwerber ist bereits ein starkes Stück. Wie sie versuchen, die Republik zu erpressen, schlägt aber dem Fass den Boden aus. "Erst haben sie eine Kirche besetzt, dann ein Kloster und jetzt eine Universität. Es reicht!", ärgert sich FPÖ-Bundes- und Wiener Landesparteiobmann HC Strache. "Das Innenministerium lässt sich jetzt schon seit fast einem Jahr von diesen Menschen auf der Nase herumtanzen. Die besetzte Wiener Kunst-Uni muss umgehend geräumt werden. Gegen sieben der Besetzer liegen zudem rechtskräftige, negative Asylbescheide vor. Das heißt, es besteht gerichtlich festgestellt kein Verfolgungsgrund und sie sind abzuschieben. Aber die hohen Herrschaften im Innenministerium weigern sich beharrlich, geltendes Recht durchzusetzen."

"Unsere Gesetze gelten nicht nur für die eigenen Bürgerinnen und Bürger", betonte Strache. "Auch bei uns aufhältige Ausländer haben sich daran zu halten. Inländer zu Recht von Verkehrsstrafen angefangen wegen jedes Verstoßes zu belangen, aber Illegalen, welche den ganzen Staat und dessen Bürger in Geiselhaft nehmen, Narrenfreiheit zu gewähren, ist völlig verantwortungslos. Wenn sich unsere Leute auch so verhalten würden wie diese Asyl-Erpresser, hätten wir in Österreich Anarchie. Es ist hoch an der Zeit, dass diese für unser Land so peinliche Posse endlich beendet wird", so Strache.

