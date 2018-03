Kreditstandards der Banken und Kreditnachfrage der Unternehmen stabilisieren sich

Österreich-Ergebnisse der euroraumweiten Umfrage über das Kreditgeschäft im Oktober 2013

Wien (OTS) - Sowohl die Ausrichtung der Kreditpolitik der Banken als auch die Kreditnachfrage der Unternehmen und privaten Haushalte blieben, abgesehen von einer minimalen Zunahme der Nachfrage nach Konsumkrediten, im dritten Quartal 2013 unverändert. Diese Ansicht vertraten die Kreditmanager führender Banken im Rahmen der vierteljährlichen Umfrage über das Kreditgeschäft im Oktober 2013, in der sie ihre Einschätzung zur Kreditentwicklung im abgelaufenen Quartal sowie einen Ausblick auf das laufende Quartal gaben.

Die Rahmenbedingungen auf dem österreichischen Kreditmarkt veränderten sich im dritten Quartal 2013 sehr stabil. Nachdem die Kreditrichtlinien im Firmenkundengeschäft fünf Mal in Folge geringfügig verschärft worden waren, nahmen die Banken im Berichtszeitraum keine weiteren Anpassungen vor. Auch im vierten Quartal 2013 wird mit keinen Veränderungen gerechnet. Kreditrichtlinien sind die internen Kriterien - sowohl die schriftlich festgelegten als auch die ungeschriebenen - die bestimmen, welche Art von Krediten eine Bank als wünschenswert erachtet.

Nachdem die teilnehmenden Banken bei der Kreditnachfrage der Unternehmen zwei Jahre hindurch Rückgänge gemeldet hatten, stabilisierte sich diese im dritten Quartal 2013 ebenfalls; auch im laufenden Quartal dürfte sie nach Einschätzung der Umfrageteilnehmer konstant bleiben.

Im Privatkundengeschäft änderten sich im dritten Quartal 2013 weder die Kreditrichtlinien für Wohnbaufinanzierungen noch jene für Konsumkredite. Für das vierte Quartal 2013 erwarten die Banken ebenfalls keine Veränderung. Die Nachfrage der privaten Haushalte nach Wohnbaukrediten war im abgelaufenen Quartal stabil, jene nach Konsumkrediten nahm etwas zu. Für das vierte Quartal 2013 werden ein weiterer mäßiger Anstieg der Nachfrage nach Konsumkrediten und ein moderater Rückgang nach Wohnbaufinanzierungen erwartet.

Die Zusatzfragen zur Refinanzierungssituation der Banken bestätigten das Bild einer sehr stabilen Entwicklung im dritten Quartal 2013. Auf dem kurzfristigen Geldmarkt verbesserte sich ihr Zugang zu großvolumigen Finanzierungen etwas. Die Spannungen an den europäischen Staatsanleihemärkten hatten - ähnlich wie bei den vorangegangenen Befragungsterminen - keinen Einfluss auf die Refinanzierungssituation der österreichischen Banken.

Die Zentralbanken des Euroraums - in Österreich die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) - führen gemeinsam mit der Europäischen Zentralbank (EZB) seit Anfang 2003 viermal jährlich eine Umfrage über das Kreditgeschäft im Euroraum durch, um ihren Informationsstand über die Finanzierungsbedingungen der Unternehmen und Haushalte zu verbessern. Dabei werden mehr als 130 führende Banken aus allen Ländern des Euroraums befragt, darunter sieben Institute aus Österreich.

Eine ausführlichere Darstellung der österreichischen Ergebnisse wird in Statistiken - Daten & Analysen Q4/2013 veröffentlicht. Die EZB wird die Resultate für den Euroraum in ihrem Monatsbericht November 2013 publizieren.

