Neuer Leitfaden: Pflichtlektüre für jeden Bauherren

Wien (OTS) - Jeder Unternehmer weiß: Gebäude verursachen einen erheblichen Teil der Unternehmenskosten. Gebäude tragen zudem dazu bei, die Produktivität und damit die Wertschöpfung im Kerngeschäft zu erhöhen. Letzteres macht den neuen Leitfaden der IG LEBENSZYKLUS HOCHBAU zur Pflichtlektüre für jeden Bauherren - ob öffentlich oder privat.

Unter dem Titel "Der Weg zum lebenszyklusorientierten Hochbau" wird erstmals kompakt zusammengefasst und bereichsübergreifend darüber informiert, was zu tun ist, um ein über den Lebenszyklus optimiertes und am Kerngeschäft orientiertes Bauprojekt zu schaffen. Offiziell präsentiert wird das Werk am 19. November im Rahmen des 3. Kongresses der IG LEBENSZYKLUS HOCHBAU in der Wirtschaftskammer Österreich.

Um anhand von konkreten Projekten zu zeigen, wie das lebenszyklusorientierte Vorgehen bei Immobilien in der Praxis funktioniert, werden dort zahlreiche - sowohl im Hinblick auf ihre Größe als auch in Bezug auf die Art der Abwicklung höchst unterschiedliche - Best-Practice-Beispiele präsentiert. Darunter das WKÖ-Gebäude "Haus der Wirtschaft", das Bildungsbauprogramm der Stadt Wien, das "Haus des Kindes" in Gleisdorf, die AK Oberösterreich, die Verkaufs- und Finanzzentrale der Voestalpine Stahl, die Fachhochschule St. Pölten sowie die Wirtschaftsuniversität Wien.

3. Kongress der IG Lebenszyklus Hochbau



"Lebenszyklus braucht Prozessinnovation. Von der Theorie zur Praxis

- Die Erfolgsfaktoren lebenszyklusorientierten Managements bei

Hochbauprojekten"



TEILNAHMEGEBÜHR:

Mitarbeiter öffentlich-rechtlicher Einrichtungen:

Euro 85,00 (zzgl. 20 % USt.)

Sonstige Teilnehmer: Euro 250,00 (zzgl. 20 % USt.)



Anmeldungen zum Kongress sind noch bis 11. November unter

www.ig-lebenszyklus.at möglich. Ebenfalls auf der Website des

Vereins wird bereits eine Kurzversion des Leitfadens zum Download

angeboten bzw. werden Vorbestellungen für das gedruckte Exemplar

entgegengenommen.



Datum: 19.11.2013, um 13:30 Uhr



Ort:

Julius-Raab-Saal, WKO Österreich

Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien



