75 Jahre Novemberpogrome: Umfassender ORF-Schwerpunkt

Ab 1. November 2013 in ORF 2, ORF III und Ö1

Wien (OTS) - Kein Geschichtsdatum im 20. Jahrhundert markiert den Einbruch der Barbarei in unsere Gesellschaft stärker als die Novemberpogrome. 75 Jahren danach beschäftigt sich der ORF in Fernsehen und Radio mit den Geschehnissen von damals. U. a. in zwei "Universum History"-Filmen "Die Nacht des Terrors" (1. November) und "Flucht ins Ungewisse" (8. November), den beiden Günter-Schilhan-Dokus "Unter dem Davidstern - Die jüdische Gemeinde von Graz" (ein "Österreich-Bild" am 10. November) und "ÜberLeben -Berthold Kaufmanns Rückkehr ins Exil" ("kreuz und quer" am 12. November) sowie dem Spielfilm "Jud Süß - Film ohne Gewissen" mit Tobias Moretti (4. November). "Wien heute" bringt im Rahmen des Schwerpunkts ein Porträt von Familien, die überlebt haben und jetzt erstmals wieder auf Einladung des Jewish Welcome Service in Wien sind, stellen das Vienna Project vor, eine neue Art des Gedenkens im öffentlichen Raum und berichtet von der großen Gedenkausstellung im Theater Hamakom. ORF III widmet sich dem Schwerpunkt mit gleich vier Eigenproduktionen und steht am 9. November ab 21.40 Uhr durchgehend im Zeichen des Jahrestages.

Für ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz "beweist der ORF in diesen Tagen einmal mehr nachdrücklich, dass er das elektronische Gedächtnis des Landes ist. Neben der am Nationalfeiertag gestarteten Neuauflage von 'Österreich II' von und mit Hugo Portisch in ORF III dokumentiert der ORF in Fernsehen und Radio die Gewaltexzesse der Novemberpogrome vor 75 Jahren. Mehr denn je gilt für den ORF und sein Publikum: Nur wer die Vergangenheit kennt, versteht die Gegenwart."

75 Jahre Novemberpogrome im ORF-Fernsehen

Freitag, 1. November

"matinee: Benjamin Britten: War Requiem", 10.00 Uhr, ORF 2

Benjamin Britten, der vor 100 Jahren geboren wurde, hat mit seinem Werk "War Requiem" einen bewegenden Aufruf für gelebten Pazifismus sowie ein musikalisches Zeugnis der Versöhnung der Völker nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen. Das Requiem wurde 1962 in der neu erbauten Kathedrale von Coventry uraufgeführt. Es musiziert das Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia unter Antonio Pappano. Anna Netrebko, Ian Bostridge und Thomas Hampson sind die Solisten dieses Konzerts. Unterstützt werden sie vom Salzburger Festspiele und Theater Kinderchor. Bildregie: Henning Kasten.

"Universum History: Die Nacht des Terrors", 22.55 Uhr, ORF 2

Auf offener Straße zeigte der staatlich geschürte Menschenhass 1938 sein wahres Gesicht: An die 400 Menschen wurden erschossen oder erschlagen, nur weil sie als Juden gebrandmarkt waren. Im Mittelpunkt dieses Doku-Dramas steht die Erlebnisperspektive von bekannten Persönlichkeiten wie dem Wiener Filmautor Georg Stefan Troller auf der Opferseite, aber auch von Augenzeugen und Beteiligten wie dem Schauspieler Günther Lamprecht, der damals als Sohn eines SA-Mannes im November 1938 bei der Plünderung eines jüdischen Geschäfts dabei war - ein Erlebnis, das für Lamprecht so prägend war, dass er in diesem Film auch eine besondere Vermittlerrolle einnimmt.

Sonntag, 3. November

"dok.film: Defamation - Spurensuche einer Verleumdung", 23.05 Uhr, ORF 2

Was bedeutet Antisemitismus heute, zwei Generationen nach dem Holocaust? In dieser Doku sucht der israelische Regisseur Yoav Shamir nach "modernen" Erscheinungsformen von Antisemitismus. Im Zuge dieser persönlich gestalteten Suche folgt er amerikanischen Juden bei ihrer Mission, die Regierungen Europas vor der wachsenden Gefahr des Antisemitismus zu warnen, er heftet sich an die Fersen einer israelischen Schulklasse bei ihrer Gedenkfahrt nach Auschwitz und trifft den umstrittenen Historiker Norman Finkelstein, der die Ansicht vertritt, Antisemitismus werde von der jüdischen Gemeinschaft und von Israel benützt, um daraus politisches Kapital zu schlagen.

Montag, 4. November

"Jud Süß - Film ohne Gewissen", 23.55 Uhr, ORF 2

Die starbesetzte und von Oskar Roehler 2010 inszenierte Geschichte des österreichischen Schauspielers Ferdinand Marian, der die Hauptrolle in dem berühmt-berüchtigten und heute verbotenen Film "Jud Süß" spielte. Mit Tobias Moretti (Marian), Moritz Bleibtreu (Goebbels), Martina Gedeck (Anna), Justus von Donanhyi (Harlan), Heribert Sasse (Deutscher), Anna Unterberger (Britta) u. a.

Freitag, 8. November

"Universum History: Flucht ins Ungewisse", 22.40 Uhr, ORF 2

Mit dem "Anschluss" Österreichs an Deutschland waren sie vogelfrei, rechtlos, ihres Vermögens beraubt und bedroht durch Pogrome wie im November 1938. 130.000 jüdische Bürgerinnen und Bürger und politische Gegner überlebten NS-Terror, Verfolgung und Holocaust nur, weil ihnen die Flucht gelang. Jene, die sich ins Ausland retten konnten, erlebten eine Odyssee, eine gefährliche Flucht ins Ungewisse, von Land zu Land, oft noch verfolgt von der deutschen Wehrmacht. Dort wo sie letztlich strandeten, ob in Südafrika, Venezuela, Israel oder den USA, erwartete sie kein gelobtes Land, sondern eine fremde Welt. Doris Ehrenstein, Harry Weil, Liselotte Laub und Erich Sensel - am Beispiel dieser Menschen beschreiben Robert Gokl und Tom Matzek den gefährlichen, schwierigen und abenteuerlichen Lebensweg vertriebener Österreicher.

"Oskar Pilzer - Die bewegte Geschichte der Wiener Filmateliers", 21.55 Uhr, ORF III

Der österreichische Film erlebte in den 1930er Jahren eine Phase großen internationalen Erfolgs. Maßgeblichen Anteil daran hatte damals der Filmindustrielle Oskar Pilzer. Als die Nazis die Macht ergriffen, war bald für Juden in der Filmbranche kein Platz mehr, was auch Oskar Pilzer zu spüren bekam. Er musste seine Anteile verkaufen und emigrierte nach Frankreich, wo er 1939 starb.

Die Wiener Filmstudios, vor allem die Rosenhügel-Studios, blieben aber weiterhin das Herz der österreichischen Filmproduktion. Mit dem Heimatfilm und den nach außen in die Natur verlagerten Dreharbeiten begann dann langsam der Abstieg der Filmateliers. Sie wurden verkauft, wiedergekauft, vom ORF vorwiegend für die Fernsehproduktion übernommen und schließlich vermietet. Vor einigen Jahren wurden die Studios in Wien-Sievering abgerissen. Nun laufen internationale Bemühungen in den Rosenhügel-Studios, dem Übervater des österreichischen Films, Oskar Pilzer, ein würdiges Andenken zu schaffen.

Samstag, 9. November

"Erschlagt mich, ich sage nichts - Käthe Sasso, Widerstandskämpferin", 21.40 Uhr, ORF III

Die österreichische Widerstandskämpferin Käthe Sasso ist eine der letzten Überlebenden aus der Zeit des österreichischen Widerstandes gegen die Nazis und hat, bevor sie nach Ravensbrück deportiert wurde, qualvolle Jahre in Gestapogefängnissen in Wien durchlebt. Der Fokus des Films richtet sich auf Käthe Sassos Aktivität und Haft in den Jahren 1938-1944, in welchen sie die wesentlichen Protagonistinnen und Protagonisten des österreichischen Widerstandes kennenlernte. Regisseur Kurt Brazda lässt mit Kameramann Benjamin Epp Käthe Sasso ihren Begegnungen und Erlebnissen von damals auf den Originalschauplätzen in Wien nachspüren.

Weitere Produktionen am 9. November in ORF III mit Zeitzeugen:

"Rudolf Gelbard - Der Mann auf dem Balkon" (22.45 Uhr), "Das kurze, mutige Leben des Herschel Grünspan" (23.50 Uhr) und "Schweigen und Erinnern" (1.10 Uhr), eine Dokumentation von Elisabeth Scharang.

Sonntag, 10. November

"Österreich-Bild aus dem Landesstudio Steiermark: Unter dem Davidstern - Die jüdische Gemeinde von Graz", 18.25 Uhr, ORF 2

Die Fernsehdokumentation von Günter Schilhan geht der Frage nach, wie sich jüdisches Leben heute in der Steiermark gestaltet. Nur wenige jüdische Familien, die 1938 aus der Steiermark vertrieben worden waren, sind nach dem Kriegsende zurückgekehrt. Die Grazer jüdische Gemeinde setzt sich heute zum überwiegenden Teil aus zugewanderten Familien zusammen. Unter schwierigen Bedingungen versuchen sie, die jüdischen Traditionen aufrechtzuerhalten.

ORF III widmet sich in drei weiteren Produktionen dem Schwerpunkt:

mit dem Spielfilm "Feldwebel Schmid" (11.40 Uhr) und den Dokus "Mauthausen - Eine KZ-Gedenkstätte stellt sich der Zeit" (13.20 Uhr) und "Nicht verstummt - Gehörlose im NS-Regime" (14.15 Uhr).

Dienstag, 12. November

"kreuz und quer: ÜberLeben - Berthold Kaufmanns Rückkehr ins Exil", 22.30 Uhr, ORF 2

Berthold Kaufmann ist einer der letzten jüdischen Zeitzeugen des Naziterrors und der Pogrome von 1938 in seiner Heimatstadt Graz. Im Alter von 88 Jahren tritt er für den Film von Günter Schilhan noch einmal gemeinsam mit seinen Enkelkindern David (26) und Thomas (24) eine emotionale Reise in die Vergangenheit an. Er besucht die wichtigsten Stationen seiner Flucht, die ihn von Graz über Triest nach Zypern und ins damalige Palästina geführt hat. Er blickt zurück auf die dramatischen Ereignisse des Jahres 1938 und schildert seinen Enkeln die gefahrvollen Wege ins Exil. Er begibt sich auf Spurensuche nach dem Grab seiner geliebten auf Zypern verstorbenen Großmutter. Er sucht Kontakt zu Weggefährten von einst.

Freitag, 22. November

"Aus dem Rahmen: Masel tov - Das Jüdische Museum Wien", 21.45 Uhr, ORF III

Im November feiert das Jüdische Museum Wien sein 20-jähriges Bestehen. Die Dokumentation führt die Zuschauerinnen und Zuschauer in die wechselvolle Geschichte des Museums. Was zuerst einen Rückblick auf die vergangenen 20 Jahre erwarten lässt, entpuppt sich als Blick in die 120-jährige Geschichte jüdischer Museen und jüdischer Geschichte in Wien und auf der ganzen Welt.

26. November bis 6. Dezember

"Kultur Heute: Jüdisches Leben in Wien", 20.00 Uhr, ORF III

Im November begibt sich Danielle Spera zusammen mit "Kultur Heute" auf die Spuren jüdischer Kultur in Wien und Österreich und kuratiert die Reihe "Jüdisches Leben in Wien". Die Leiterin des Jüdischen Museums besucht unter anderem jüdische Friedhofe, das Sigmund-Freud-Museum, Synagogen und weitere spannende Stätten jüdischer Kultur in Österreich.

75 Jahre Novemberpogrome im ORF-Radio

Die aktuelle Wissenschaft von Ö1 berichtet ebenso wie science.ORF.at. Im "Journal Panorama" (18.25 Uhr) lautet der Titel am 5. November "Die Gerechten": Das Novemberpogrom 1938 war der Beginn eines beispiellosen Vernichtungsfeldzuges. Sechs Millionen Juden, darunter 1,5 Millionen Kinder, wurden in den von den Nazis besetzten Ländern Europas während des Zweiten Weltkriegs ermordet. Die meisten schauten schweigend zu oder kollaborierten mit den Mördern. Aber es gab auch Menschen, die Zivilcourage zeigten und versuchten, Juden vor den Nationalsozialisten zu retten, etwa 90 waren es in Österreich. Der Verein "Lernen aus der Zeitgeschichte" präsentiert in einer Ausstellung in Linz die Biografien dieser Gerechten. Im "Dimensionen-Magazin" (19.05 Uhr) am 8. November gibt es einen Beitrag zu "Den Pogrom erinnern. Zeitzeugen über den November 1938". Zu Wort kommen Vilma Neuwirth, geboren 1928, sie überlebte die NS-Herrschaft als Sternträgerin in der Wiener Glockengasse, und Walter Fantl-Brumlik, geboren 1924 in Loosdorf, lebte bis 1938 mit seinen Eltern im niederösterreichischen Bischofstetten - 1942 wurde er mit seiner Familie von Wien nach Theresienstadt, später nach Auschwitz deportiert. Für die "Logos"-Gesprächsreihe "Was glauben Sie?" hat Johannes Kaup den jüdischen Zeitzeugen Marko M. Feingold in Salzburg besucht. Zu hören ist das Gespräch am Samstag, dem 9. November, in "Logos - Theologie und Leben" um 19.05 Uhr in Ö1.

