Datenschutz als gemeinsames Ziel von öffentlicher Hand, Wirtschaft und Gesellschaft

3. LAB/IC-Kongress der WKÖ-Bundessparte Information und Consulting zum Thema "Datenschutz und Datensicherheit in der vernetzten Welt"

Wien (OTS/PWK754) - Vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse rund um die Spionagetätigkeiten von Geheimdiensten sind die Themen Datensicherheit und Datenschutz schlagartig in den Fokus der allgemeinen Aufmerksamkeit gerückt. Bereits zum dritten Mal veranstaltete das LAB/IC, ein Forum der Bundessparte Information und Consulting der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), einen LAB/IC-Kongress, diesmal mit dem thematischen Schwerpunkt "Datenschutz und Datensicherheit in der vernetzten Welt".

Wirtschaftsspionage entwickelt sich zu einem immer schwerwiegenderen Problem, sie erfolgt durch die zunehmende Digitalisierung und den flächendeckenden IT-Einsatz verstärkt in neuen Facetten. "Dabei sind leider nicht nur große Unternehmen als Opfer zu verzeichnen, sondern auch immer mehr Klein- und Mittelbetriebe", führte Herwig Höllinger, stellvertretender Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), aus. Es sei ein Irrglaube, als Unternehmerin oder Unternehmer davon auszugehen, dass sich Cyberattacken, Wirtschaftsspionage oder Computerhacking ausschließlich gegen Banken oder große Industriebetriebe richten. In einer vernetzten Wirtschaft, wo Groß und Klein sowie die Endabnehmer in verschiedenen Geschäftsbeziehungen zueinander stehen, ist auch das kleinste Glied in der Kette verantwortlich für Maßnahmen zur Cyber-Sicherheit.

Die Wirtschaftskammerorganisation bietet ihren Mitglieder diesbezüglich konkrete Unterstützungsmaßnahmen an: Dazu gehören etwa die Aktivitäten der Experts Groups des Fachverbandes UBIT und der WKÖ, die Aktion "it-safe" der Bundessparte Information und Consulting, die bereits seit 2005 besteht, der E-Day sowie die Telefit-Roadshow durch ganz Österreich.

IT-Sicherheit, Datensicherheit und Datenschutz sind aber nicht nur ein Wirtschaftsthema, sondern betreffen die öffentliche Hand und die Bürgerinnen und Bürger genauso. "Nur alle gemeinsam - Staat, Wirtschaft und Gesellschaft - können dem strategischen Ziel, 'cybersicherer' zu werden, näher kommen", so Höllinger.

Ein Beitrag dazu kann die Nutzung europäischer, insbesondere österreichischer Anbieter von Datenspeicherdiensten im Internet, so genannten Cloud-Computing-Services, sein, legte Hans-Jürgen Pollirer, der Obmann der Bundessparte Information und Consulting der WKÖ, in seinen Ausführungen dar: "In Zeiten von Prism und NSA können europäische Cloud-Computing-Anbieter bei ihren Kunden mit einem Wettbewerbsvorteil in Sachen Sicherheit und Datenschutz punkten."

Auch der Bereich Datenschutzrecht war natürlich Thema des LAB/IC-Kongresses: hier stehen wir vor einer möglichen großen Änderung. Wie in diesem Kreis sicher allgemein bekannt ist, wird auf europäischer Ebene seit Anfang 2012 an einem neuen europäischen Datenschutzrahmen, insbesondere einer EU-Datenschutzgrundverordnung, gearbeitet. Letzte Woche ist durch einen Beschluss des zuständigen Ausschusses im Europaparlament ein weiterer Schritt in Richtung Vereinheitlichung des europäischen Datenschutzrechtes gesetzt worden.

Das Ziel der EU-Datenschutzgrundverordnung ist neben der Modernisierung und Vereinheitlichung des europäischen Datenschutzrechts (die geltende EG-Datenschutzrichtlinie stammt aus dem Jahr 1995) das Aufsetzen konsequenter, durchsetzbarer und kohärenter Datenschutzregelungen. Allerdings müsse Datenschutz auch lebbar bleiben: "Die strengsten und ausführlichsten Datenschutzregeln nützen nichts, wenn sie praktisch bzw. technisch nicht umsetzbar sind oder zu großer Rechtsunsicherheit führen. Daher: Gestalten Sie den Datenschutz handhabbar mit keinen unverhältnismäßigen, neuen administrativen Aufwand erzeugenden Regelungen -dies sowohl im Interesse der Betroffenen, als auch der für die Verarbeitung Verantwortlichen und der Behörden", appellierten Generalsekretär-Stellvertreter Höllinger und Bundesspartenobmann Hans-Jürgen Pollirer. (JR)

