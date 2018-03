GPA-djp-Proyer: "Scheinselbstständigkeit - Gebietskrankenkassen haben unsere Unterstützung!"

Auch moderne Branchen wie Unternehmungsberatung und IT müssen sich an geltendes Recht halten

Wien (OTS/ÖGB) - "Was einzelne Unternehmensberater und IT-Dienstleister als ,Zwangsanstellungen ihrer angeblich selbstständig Beschäftigten bezeichnen, zu denen die Wiener Gebietskrankenkasse drängen würde, ist nichts anderes als die geltende Arbeits- und Sozialrechtslage, die natürlich auch für die Beschäftigungsverhältnisse in der Unternehmungsberatung und in der IT-Branche anzuwenden ist. Diese Auffassung spricht Bände", kommentiert Karl Proyer, stv. Bundesgeschäftsführer der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) die Kritik Robert Bodensteins, Obmann der Fachgruppe Unternehmensberatung und IT in der WKÖ.

Er registriere mit Verwunderung, dass die Rechtsgrundlage offensichtlich als Lappalie abgetan werde, so Proyer weiter: "Dagegen kann sich nur jemand wehren, der weiß, dass er Fehler gemacht hat." Auch in einer modernen Branche wie dieser brauchen die Beschäftigten arbeits- und sozialrechtliche Absicherung, wie sie nur durch korrekte Anstellungen gewährleistet sei, erklärt Proyer abschließend Unterstützung für die Vorgangsweise der Gebietskrankenkassen. "Wir sind froh darüber, dass diese Überprüfungen der vermeintlichen Scheinselbstständigkeit stattfinden - das Ergebnis bestätigt den Handlungsbedarf. Wir wünschen uns flächendeckende Prüfungen!"

