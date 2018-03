Aviso ÖAMTC/ÄKVÖ-Symposium: "30 Jahre Notfallmedizin aus der Luft" am 6. November 2013 in Wien

Moderne Notfallmedizin braucht auch moderne Rahmenbedingungen

Wien (OTS) - Viel hat sich verändert seit dem ersten Einsatz eines ÖAMTC-Notarzthubschraubers. Auf nationaler und internationaler Ebene gab es im Flugbetrieb, in der Wartung, in der Aus- und Weiterbildung und bei den Bergetechniken große Weiterentwicklungen. Manches hat sich aber auch nicht verändert. Darüber, und ob die derzeit in der Notfallmedizin geltenden Rahmenbedingungen überhaupt noch zeitgemäß sind, diskutieren Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen.

Wann: Mittwoch, 6. November 2013, 14 bis ca. 18 Uhr

Wo: Ärztekammer für Wien, Weihburggasse 10-12, 1010 Wien

Referenten und Diskutanten:

Markus Trauner, NÖ Gebietskrankenkassa

Reinhard Kraxner, Geschäftsführer ÖAMTC-Flugrettung

Bernd Lang, Training Director ÖAMTC-Flugrettung

Michael Prunbauer, Patientenanwalt NÖ

Harald Hertz, Ärztlicher Leiter AUVA-Unfallkrankenhaus Lorenz Böhler

Wolfgang Schreiber, Chefarzt des Österreichischen Roten Kreuzes

Helmut Trimmel, Leiter der Abteilung für Anästhesie, Notfall- u. Allgemeine Intensivmedizin, LK Wr. Neustadt

Franz Lindenberg, Präsident des Österreichischen Bergrettungsdienstes

Moderation:

* Walter Ploner, ÖAMTC-Flugrettung

* Raimund Saam, Arzt für Allgemeinmedizin

Presse-Anmeldungen, Bestellung des Detailprogramms bitte per Mail an ralph.schueller @ oeamtc.at, telefonisch unter 01/71199-21218.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation

Ralph Schüller

Tel.: +43 (0) 1 711 99-1218

kommunikation @ oeamtc.at

http://www.oeamtc.at