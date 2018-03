Aviso: Wien-Donaustadt: BV Scheed eröffnet Kunst-Installation

Wien (OTS) - Wodurch entstehen Heimat und Identität? Wie konstruiert man eine "kommende Gemeinschaft"? Diesen Fragen hat sich Künstler Fritz Ganser gestellt. Anlass ist das Stadtentwicklungsprojekt "Seestadt Aspern", eines der größten in Europa. Seine Installation "marking (off)" wird am Dienstag, dem 5. November 2013, um 18 Uhr von Bezirksvorsteher Norbert Scheed eröffnet. Eigene Beleuchtung und Klänge vom Musikprojekt "under the radar" begleiten die Veranstaltung in Aspern. VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.

Bitte merken Sie vor:

Eröffnung Kunst-Installation "marking (off)" Wann: Dienstag, 5. November 2013, 18 Uhr Wo: 22., Ostbahnbegleitstraße, bei U2-Station "Aspern Nord"

